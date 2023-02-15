Wild Hearts狂野之心初心攻略 絡繰機關玩法解說 武器使用心得｜2月尾開始遊戲界會有多款大作接連推出，首先就有預定在2月22日推出的「EA Mon Hun」《Wild Hearts狂野之心》。而遊戲目前已開放搶先試玩，以下為遊戲初步攻略，以及「絡操」（機關術）及各武器使用心得分享。



關於Wild Hearts遊戲評價以及可否跨平台遊玩等可見另文介紹：

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機關術「絡繰」玩法解說



Wild Hearts最大的特點就是「絡繰」系統，可以在遊戲中召喚出各種機關來輔助戰鬥或探索。而絡操又可以分為兩種，一種是普通的「絡繰」按L1+正方三角圓圈交叉來使用，需要消耗絡繰線；這種機關主要是用於戰鬥中的一次性機關，例如機匣可以用來爬牆，但更多的時候是用來在戰鬥中瞬間造出跳台從而使出跳斬。

隨放即用的絡繰機關

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而另一種則是「龍脈絡繰」，按L1之後再按上方向鍵使用。龍脈絡繰可理解為半永久的設施，像是「獵人帳篷」就是傳送點，「工作台」就是鐵匠等。龍脈絡繰並不使用絡繰線，而是用地脈能量來施展，每種龍脈絡操都需要佔用一定份量的地脈能量才能建造；而透過開通及強化地圖各處的龍脈，則可以提高地脈能量的上限，讓你可以建造更多設施。

玩家也可以隨時拆除已建造的龍脈絡繰、再在另一地點重新建造來「搬家」，或是空出地脈能量去建造其他設施。

這裡也是Wild Hearts和Monster Hunter的營地設計不同；只要地脈能量足夠，玩家可以自行打造營地，將傳送點設在任何你喜歡的地方，不像Mon Hun般只能使用預設位置的營地。

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武器初步心得：



在試玩版中可以用到的武器有太刀、野太刀、弓、槌和刃傘，前四者分別對應Monster Hunter中的同名武器（野太刀即是大劍）；而刃傘則比較特別，可簡單理解為操蟲棍和長槍的合體。

可試到五種武器

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每種武器都有正方、三角兩種基礎攻擊，基礎攻擊不消耗耐力可以任劈；另外還有（通常需要消耗耐力）的R2特殊攻擊；和Monster Hunter一樣，不同的按鍵組合可以使用不同的派生攻擊和連招。

而在基礎招式之外，每種武器都有獨特的系統，例如太刀就有類似Monster Hunter的氣刃斬系統：攻擊命中敵人後可以累積絡繰能量，而儲滿之後就可使用「絡繰解放」來暫時提升所有攻擊的威力。

絡繰解放

以試玩中的五種武器而言太刀和槌是比較容易上手的，反而在遊戲內的說明中指較容易玩的大劍（野太刀）記者覺得較難掌握。太刀因為硬直較少，只要不太貪刀的話大部份情況都可以在攻擊後翻滾避開敵人的攻擊，也可以利用跳台的強化下劈來輸出；而當敵人出現大硬直時，就可以用R2+三角的居合連環斬來打出大量傷害，不需要記太多複雜的連招。

居合連斬大力之餘輸入指令簡單，但施展時間很長，亂用的話就會被化獸制裁

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而槌則是有著超強的攻擊，槌的專用系統「延伸攻擊」光看說明不好簡單，但其實只要打一打木人就不難掌握：在攻擊命中後的特定時間武器會發光，配合發光的時候按下R2，就能強化之後的連招。在實戰中其實基本上只用正方->R2->正方->R2->正方和三角->R2->三角->R2->正方這兩招就足夠了。

其他武器還在打幾十幾十的時候，槌的最強攻擊已經打1000了

刃傘則是相當有趣的武器，可說是Mon Hun中蟲棍和長槍的合體版本；刃傘的正方攻擊是快速的連擊，而三角攻擊則是突刺+命中後可跳上空中，跳上空中之後可以使用各種空中連技。而R2則是格擋，但並不是Mon Hun的長槍般按實R2長擋，而是按R2之後會有一段短時間有防禦判定，感覺比較像黑暗靈魂中的盾反，或是MHRise中的各種蟲絲反擊技。而和傘的專用系統是「連舞值」，攻擊命中敵人即可累積，而成功用R2擋住敵人攻擊時更加大幅累積連舞值。連舞值越高攻擊力就越高，但連舞值會隨時間自動減少，因此和傘要玩得好，就需要有熟練運用R2格檔來一直貼著魔物不停輸出的手法。

格檔成功可以增加大約1/3的連舞值

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建議可以利用初始營地旁邊的木人來練習；練習期間遊戲會介紹一些基本連招給玩家，掌握這些基礎招式後就足以應付早中期的狩獵了。最後是在試玩版中無法進入據點「湊之村」，不過可以在已開放地圖中自由探索，狩獵魔物和強化武器等。