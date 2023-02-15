高達模型因家庭爭執、土地不足問題被家人／女朋友擅自掉棄的慘況時有發生，但都可能不及這位日本網民的遭遇慘痛。事關他的太太相當「識玩」，令丈夫難過得生不如死，2月5日在Twitter上出po跟網民分享傷痛。但在分享過程中，網民卻發現太太做得如此狠心，背後其實也有她發嬲的原因。



最毒婦人心｜丈夫見到殘骸更心痛

事主有あさにー（twitter @asunny_pla ）的妻子究竟有幾狠？2月4日苦主帶同３歲女兒出街，回家後赫然發現一大堆山積高達模型全被掉。而且老婆「很識玩」，她並不是將模型直接掉棄，而是將一批100％全新未砌的高達模型拆盒、拆膠袋、手撕零件、並將八角靚盒撕開，整齊的摺成一疊環保廢紙，再放在垃圾桶旁等丈夫回家時可以「瞻仰遺容」。台灣PTT討論版上網民熱議：「老婆大概不爽很久了吧XD」、「先離婚」、「日本離婚家產瞬間要分一半給對方，有小孩更慘」，不過也有人認為妻子並不是想做得恨，因為一般日本家庭主婦，掉垃圾時都會垃圾分類。

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2月4日苦主帶同３歲女兒出街，回家後赫然發現一大堆山積高達模型全被掉。（設計圖片）

あさにー（twitter @asunny_pla ）的模型被太太分類拆盒掉棄

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事主極愛砌模型

あさにー的Twitter封面跟icon都是模型，推特主要也是貼與模型、高達有關的相川，也會分享製作過程和完成品。他玩得很雜，任何比例、作品的高達模型都有買，當中還有不少是P-BANDAI網上限定品。

あさにー（twitter @asunny_pla ）過去在Twitter賣模型的貼過自家收藏品。

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妻子本來不反對砌模型｜何解忽然爆嬲？

有妻有女的打工仔，平時沒甚麼娛樂。收工後罐啤酒、砌高達，是很珍貴的me time。あさにー的戶口分享做模型之樂已有數年，證明太太在女兒出世後3年來都唔過問丈夫的個人興趣。為何今次會做得這麼狠？最初あさにー在Twitter公開事件，都是想網民安慰他、給他講句公道話，一般網民都認為曾的是あさにー的妻子，擅自丟掉別人的東西有錯。

あさにー（twitter @asunny_pla ）

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平時並沒有沉迷高達｜有做家務有陪女兒

あさにー本來是想在twitter吐苦水，但有網民從事主的分享中，看到妻子今次行動背後的點點端倪……網民認為他已經是爸爸，就不應花太多錢在個人興趣，あさにー就解釋自己都有給家用、也有做家務，是用自己的零用錢買高達。平時也有分時間陪妻子和女兒，都會等囡囡入睡後才開始砌，而太太一直以來都會跟他聊聊模型的事，似乎並不討厭丈夫有個人興趣。最近事主還親手做蛋包飯跟女兒慶祝生日。

最近事主還親手做蛋包飯跟女兒慶祝生日。あさにー（twitter @asunny_pla ）

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一言驚喜洛克人｜疑飲酒夜歸惹怒太太

心頭氣消後，あさにー開始跟網民傾談，他自己也認為妻子並不是討厭丈夫玩玩具而發火，他回想起早前曾因收工後跟同事飲酒，回家時已深夜且一身酒氣，因此惹怒了太太。事主如今已將twitter定為私人戶口，以免令事件在網上繼續發酵，究竟這一家人最後如果相處，後續發展沒人知道了。

事主想起，早前曾因收工後跟同事飲酒，回家時已深夜且一身酒氣，因此惹怒了太太。（設計圖片）

あさにー（twitter @asunny_pla ）

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