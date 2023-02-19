《人中之龍7外傳 英雄無名》將舉行「陪酒女選拔」，除了AV女優佐山愛，有稱「總長」的百萬訂閱美女遊戲直播主Kson（Vtuber桐生可可的中之人）都有入選，即睇從100位應徵者中選出來的10強美女，有甚麼正妹參選。



人中之龍最大賣點：夜總會陪酒女郎

《人中之龍》系列主線雖然是扮演日本黑道進行動作冒險遊戲，但你知我知單眼佬都知，真正好玩的其實是經營夜總會：遊戲商SEGA每一代新作都會找知名AV女優參加演出，化身為CG陪酒女，同玩家飲酒、猜枚、唱K、玩小遊戲！

（《人中之龍極2》遊戲截圖）

人中之龍7外傳英雄無名陪酒女選拔

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10位參加者｜不只得AV女優

新作《人中之龍7外傳 英雄無名》就搞了一個陪酒女選拔，有10個來自不同界別的美女參選，當中不只獨孤一味得AV女優，甚至有賽車女郎、學生、OL、家庭主婦、寫真女星、女演員、Cosplayer，甚至真正的酒店小姐參加，她們除了可以成為CG角色，更會參與遊戲宣傳及網上直播。

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桐生可可中之人！話題性比AV女優更高

Kson正是前HOLOLIVE最紅直播主桐生可可的「中之人」，獨立再出道後改名kson，性格爽快玩得，人稱「總長」，直得一提是她的藝名之所以叫桐生可可，正是向《人之龍》主角桐生一馬致敬。

美女遊戲直播主Kson，正是前HOLOLIVE名人桐生可可的中之人

戀愛老司機｜暗黑AV女優佐山愛

出道15年仍然keep住好身材的暗黑AV女優佐山愛，除了AV作品無數，也是個戀愛老司機，自稱戀愛經驗超過50次，還推出追求女性的教學影片在網路上販售。

出道15年仍然keep住好身材的暗黑AV女優佐山愛

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