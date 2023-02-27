Atomic Heart原子之心：蘇聯版BioShock 智能叛變激戰AI機械人｜2023年2月底開始遊戲界有多款超強檔大作推出，單是近期就有《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》和《歧路旅人2》等大作；而喜歡玩FPS的話也一樣有選擇，剛推出不久的《Atomic Hearts》原子之心就是射擊遊戲迷不可錯過的大作。



「蘇聯版BioShock」 智能叛變大戰AI機械人、生化人

不太了解《Atomic Heart》的玩家可以將其簡單理解為「蘇聯版BioShock」：遊戲為有著超能力（技能）設定的劇情向第一身射擊遊戲，只是遊戲舞台並非BioShock的海底城，而是架空的未來反烏托邦科幻版蘇聯。

遊戲的背景為虛構的1950年代冷戰時期蘇聯，這個蘇聯有著遠遠領先時代的科學及機械技術，已發展出能在生活各處以至軍事上廣泛應用的AI及機械人。玩家扮演軍人「P-3少校」參觀城市，最初場景風光明媚、世界一片美好和諧；但很快就迎來反高潮劇情急轉直下，AI機械人突然叛變血腥屠城。主角P-3只好臨危授命，要與智能手套「查爾斯」一起找出這次「智能叛變」的幕後黑手。

Atomic Heart和Bioshock共通之處是一樣很有punk感覺。

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抵死過癮串咀對白 機械雙子、智能雪櫃網路爆紅

不單是風格上，遊戲的玩法也有點像《BioShock》，玩家需要在關卡內解開各種機關和謎題、以到達指定地點或是完成特定目標，期間則會遇到各種AI機械人；除了槍械之外，玩家也需要利用各種近戰兵器如斧頭等來殺敵。

玩家的技能和所用的武器都可以強化

遊戲的特色除了Punk味濃郁的冷戰時代蘇聯風格美術之外，抵死啜核的對白也是一大賣點，例如主角的智能手套雖然是玩家的忠實戰友，但也會經常和玩家鬥咀互串。另外最近在網上人氣很高的機械雙子、以及老司機般以對白瘋狂「開車」的智能雪櫃也是極盡搞鬼之能事，喜歡觀賞這類「有病」對白的玩家肯定樂在其中。

就是這個雪櫃在瘋狂開車...

PC版本效能佳 可放心玩Steam版

最近一兩年不少在主機上評價不錯的遊戲，其Steam版都沒能得太好評價；而且主要都不是因為遊戲本身不好玩，而是其電腦版效能表現較差，即使用規格較高的電腦來玩，也會出現lag機、跌frame、畫面爆格等問題。例如最近的Wild Hearts就是好例子，PS5版媒體和玩家評分都相當出色，但其在Steam上只得褒貶不一評價。

不過幸好《Atomic Hearts》就沒有這個問題，畫質高的同時效能表現亦相當出色，而且以FPS遊戲而言遊戲的硬件要求不高，官方建議1080p 60fps高畫質的話只需GF GTX 1080及 Core i5-7600K以上就可以了。亦有玩家反映只需Nvidia 2070顯示卡，在DLSS 2.0品質模式平均幀數維持70以上，在室內更可以安定144FPS。

畫質真心不錯

如果喜歡類似Bioshock、Titanfall、Half-life般的劇情向FPS遊戲，又或是喜歡反烏托邦、cyberpunk、科幻等題材風格，《Atomic Heart》會是近期的最佳選擇。遊戲現已在PS4、PS5、Xbox、PC及Steam發售。