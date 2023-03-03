日本網民票選「史上最好玩魔物獵人」作品 MHRise十甲不入｜《魔物獵人》Monster Hunter是現時世界上其中一個最受歡迎的遊戲系列，日本網站「ねとらぼ調査隊」之前就舉行網上投票，讓網民選出自己心目中認為最好玩的「魔物獵人」Mon Hun作品，最後收到共2585個投票，算是相當份量和代表性了。



不經不覺20載狩獵之魂未曾熄滅

第一代《魔物獵人》由Capcom在2004年於PS2上推出，不經不覺系列也快要迎來20周年了，多年來系列登錄過PS2、PSP、NDS、PS3、PS4、PC以至MMO和手機遊戲等，整個遊戲系列橫多個平台和世代，對不同年代的玩家而言其接觸和熟悉的作品不全相同。例如對於許多90後玩家而言，「齊約人Mon Hun」齊齊去麥當勞屠龍是兒時集體回憶。

MHP3，爺的青春回憶...

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日本網民票選史上最好玩魔物獵人作品第11至17位：



第17位 魔物獵人攜帶版 Monster Hunter Portable



第17位 魔物獵人第一代 Monster Hunter



第16位 魔物獵人G Monster Hunter G



第15位 魔物獵人X Monster Hunter X



第14位 魔物獵人攜帶版2nd MHP2



第13位 魔物獵人2 Monster Hunter 2



第12位 魔物獵人4 Monster Hunter 4



第11位 魔物獵人 崛起 Monster Hunter Rise



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魔物獵人有一段時期只出任天堂的主機及掌機上推出，當年有不少玩家專門為了玩Mon Hun而去買NDS或是3DS；雖然那個時期的Mon Hun被人戲稱為「模糊獵人」，不過以遊戲性而言任天堂掌機上的Mon Hun都相當好評，深受獵人們喜愛。

MHXX的Switch版到現在都仍有人在玩

而系列最新作「Monster Hunter Rise」取得第11名，不能說是太好；遊戲最初在Switch上推出，後來移植至Steam，小編自己兩個版本都玩過，只能說PC版的體驗實在好得多，可惜PC版不能和較早推出的Switch版跨平台連線，否則可能評分會更進一步。不過Sunbreak倒是上到第5位，也確實Sunbreak追加的新魔物和大量系列首次出現的全新技能是幾好玩。

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最後Iceborne冰原拿第一感覺有些意外，雖然冰原帶來飛翔爪這全新玩法，不過將武器分成輕兩種、只有重武器才能用飛翔爪攻擊削肉質這點被許多獵人所垢病；雖然後來有推出技能來解決輕武器無法破肉質的問題，但至少早期而言Iceborne是有不少缺點。

當然整體而言MHW和Iceborne都是非常出色的遊戲

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