試當真模擬Netflix日劇《今際之國2》的YouTube綜藝節目第2集回勇，小薯茄童童的Lolita裙仔最神還原日劇造型，佢仲有驚喜soundbite；岑珈其、吳肇軒就好識帶氣氛，40分鐘片長好快追晒，唔似上集尷到要飛住睇。



玩家簡單易明｜好評比上集多

上集全裸山P 梅花K game本身好難玩，原作中如不是山P自殺讓賽，主角難以驚險反勝，要化為真實遊戲實不容易，加上不斷加插雪糕廣告，令人好煩好想skip。但今集「紅心J」遊戲就爽快易明得多，網上留言一至好評。

今集「紅心J」遊戲比上集「梅花K」爽快易明，網上留言一至好評。

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紅心J Game「單人牢房」點玩？

10個參加者：許賢、小薯茄童童、岑珈其、Jessica CaCa、吳肇軒、試當真自家「校花校草」滕毅康、Katherine、510，以及鍾雪瑩、JFFT米爺，頸圈後細芒每Round會隨機顯示4種啤牌花紋其中1種，玩家需要互相打聽自己的花紋，完Round時回返回個室、答錯即out。開game時需抽籤選出1位波士「紅心J」，如最終死餘2人且包括「紅心J」，即代表波士勝出、玩家隊輸。

10個參加者：許賢、小薯茄童童、岑珈其、Jessica CaCa、吳肇軒、試當真自家「校花校草」滕毅康、Katherine、510，以及鍾雪瑩、JFFT米爺。

捉心理的玩法有點像「狼人殺」，但玩法並不一樣。

+ 9

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岑珈其、吳肇軒最識玩

此game最巧妙之處不單是互相出賣，如人人都太欺文不敢打破僵局，遊戲就會不斷loop下去沒完沒了。好在岑珈其、吳肇軒卻最快理解到，這遊戲要夠自私、敢出賣人先好玩，誰是「紅心J」不重要，自己當「紅心J」殺人就可笑到最後，正因為夠多玩家「識玩」，網民覺得流程比日劇本身更緊湊刺激。珈其雖然不是「紅心J」，但為了盡快除假髮收工，極力鼓勵大家殺人，令遊戲緊張又刺激。

珈其重現劇集這型，但他不太喜歡這個假髮造型。

珈其想盡快除假髮收工，極力鼓勵大家殺人，令遊戲緊張又刺激。

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JFFT米爺最早陣亡

JFFT米爺最善良、最快信錯人，10分鐘內就成為第一個死者；吳肇軒向米爺的「屍體」（原作中敗者會爆頭死亡）鞭屍笑他信錯人，演技出色。

JFFT米爺最善良、最快信錯人，10分鐘內就成為第一個死者。

吳肇軒向米爺的「屍體」鞭屍笑他信錯人，演技出色。

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童童勁Cute卻自膠怪錯好人

原本造型最似原作，穿起一身Lolita裙仔的小薯茄童童，型像cute cute，當知道自己被人出賣時爆出一句「收嗲啦！」，網民覺得她玩得投入性格夠真，很討人喜歡。但可惜最後竟然記錯答案「自膠」爆笑，死前還怪錯同伴「勁老尷」。

童童Lolita妹造型一流，但可惜最後自己出錯戰敗。

童童知道自己被人出賣時爆出一句「收嗲啦！」

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「紅心J」身份意想不到

記者自己最喜歡遊戲在開始時沒公開「紅心J」玩家身份，由於他／她不忍心殺人、決定平常心做好人，沒演技才是最佳演技、呃到別人呃埋自己，當其他玩家、觀眾得知他／她才是「紅心J」，都非常震撼。

其實他／她的服裝有劇透，上面有一個大心心，大家自己睇。

有網民話Jessica Caca 包包臉肥了很多，但記者認為只是因為特殊的打燈影響。

下集波士勁吸引！

全套「試玩毛 今際之國的冇J」共有5集，下周第3集將會在荃灣一個大型商場深夜取景，女波士葵扇Q更是由marf扮演，有型又夠串咀。

下集女波士葵扇Q更是由marf扮演

同時「山崎腎人」陳柏宇下集再出場，網民未睇已經很期待。但大家都覺得扮「土屋大鳳」的阿慈又嘈又唔好笑，唔太想見到佢回歸。

「山崎腎人」陳柏宇（左1）、「土屋大鳳」阿慈（右1）都會再出場回歸，網民未睇已經很期待。

網民覺得阿慈好嘈，又唔好笑。

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