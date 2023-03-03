不少人說過《Pokemon 朱紫》御三家精靈潤水鴨跟日本歌手西川貴教撞樣，今日（3月3號）TM自己在推特發報撞樣圖，足有千萬人瀏覽、22萬like。再來看看10個與明星撞樣的動漫遊戲角色！



本人同意、真係好似呀！

西川貴教向來玩得，也經常跟不同動畫作品合作，食正trend成功向大熱遊戲《寶可夢朱紫》抽水，TM當然是多多益善。他在推文內表示：「啊、原來如此，說來真的有點相似呢…」只見潤水鴨的Gel頭，的確與TM那立體感十足的波浪頭相像。加上一對大眼，還有跟鴨咀有點像的大嘴巴，難怪會被人說撞樣。

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留言愈來愈多，有人更發現潤水鴨進化後的「狂歡浪舞鴨」跟西川一樣身型勁fit，又喜歡跳舞，網民更笑言「咁我第時要幫隻潤水鴨改名做T.M.Revolution啦！」

潤水鴨進化後的「狂歡浪舞鴨」與西川一起跳舞，Lets Dance!!

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同樣是女團Red Velvet的Yeri，被指天真的笑容很像車厘龜。

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Yeri本人知道這個gag後，更特別拍車厘龜影黑超相。

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