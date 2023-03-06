霍格華茲的傳承上市不足1個月已過氣？玩家急跌8成不如艾爾登法環｜2月初推出、由人氣小說《哈利波特》系列改編的開放世界遊戲《霍格華茲的傳承》在全球大熱，然而其熱潮似乎來得快去得也快，據統計數據《霍格華茲的傳承》玩家人數在開售不足一個月後已急跌8成。



霍格華茲的傳承上市不足一個月 玩家數急跌8成

《霍格華茲的傳承》在2月初上市時引起全球轟動和熱潮，兩星期內賣出超過1200萬隻，說是繼《艾爾登法環》之後人氣最高的大作亦不為過。然而相比起熱度維持了很長時間的《艾爾登法環》，《霍格華茲的傳承》熱潮是來得快去得也快：據外國遊戲數據網站steamdb.info統計，《霍格華茲的傳承》的同時遊玩人數比開售之時急劇下跌；由歷史最高的八十多萬人，下跌到最近一星期的平均10~15萬人，跌幅達8成。

相比起同樣為開放世界、去年的年度遊戲《艾爾登法環》Elden Ring，在遊戲發售後玩家人數維持度比較高，以至在發售後首兩個星期玩人數比開售日還是節節上升，直到發售後一個月才回落至跟開售時差不多的水平，玩家流失率非常低。

藍線：霍格華茲的傳承，綠線：艾爾登法環

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Elden Ring玩家殘留率高 發售一年後仍每日數萬玩家在線

雖然《霍格華茲的傳承》是一款有很多優點的好遊戲，尤其整個霍格華茲城堡的場景製作極之精美；但是除此之外的內容就顯得單調和重複，開放世界的收集玩法不外梅林的試煉、擊破氣球、實戰手冊頁面等幾種，而機關謎題的解法、敵人的種類也來來去去不外幾種，除非是十分核心的哈利波特或開放世界遊戲迷，則否容易感到厭倦、玩到一半玩不下去或是打完主線就停止遊玩的人大概不在少數。

反觀《Elden Ring》的開放世界地圖不是只有一個大字，還有著不同地貌、敵人、物品、地下城等不同內容及事件，探索時處處都有驚喜，不像《霍格華茲的傳承》只是作業式地回收地圖玩法。《艾爾登法環》發售至今已超過1年，遊戲現時在Steam上仍能維持平均4萬到6萬同時遊玩人數，相當厲害。

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兩款遊戲的玩家人數統計，Elden Ring發售已超過一年，仍維持一定熱度

當然即使玩家人數下跌8成，同時遊玩人數超過10萬的《霍格華茲的傳承》仍是Steam上最受歡迎的遊戲之一，只是相信隨著時間過去遊玩人數大概會繼續下跌，始終這是一款純單機遊戲，如果沒有推出DLC等追加內容來留住玩家，正常而言玩家人數只會隨時間減少。而以其目前的跌勢，恐怕是很難像《艾爾登法環》般在1年後還能有數萬玩家每日遊玩了。

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