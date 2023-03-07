鈴芽之旅 4DX影評｜新海誠的災難三部曲最終章《鈴芽之旅》以東日本311大地震為藍本，講述主角鈴芽在外表早已撫平傷痛，但內心深處仍然對因為大地震失去至親而懊悔。故事節奏非常明快，由鈴芽因巧合打開了「常世」的「後門」，更解放了「要石」而令引發大地震的「蚯蚓」重而來到「現世」後。她為了阻止大地震再次發生，與「關門師」草太一同展開一次拯救日本的旅程。



《鈴芽之旅》以非常細膩的手法描繪出鈴芽的內心世界，讓觀眾深刻感受到她內心的掙扎與痛苦。在這趟旅程中，鈴芽不斷克服自己的過去，勇敢面對未來。這趟旅程不僅是一次尋找自我的旅程，更是一次穿越時空的旅程。

鈴芽展開數天的小旅程，卻成為她自我救贖的起點。

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從九州到愛媛、松山市再到東京，鈴芽見識了不同地方的風土人情，並且遇到不同的人物，從而懂得了更多關於人生的道理。除了主軸故事以外，電影亦充滿細節。電影亦很善於運用音樂，將80年代的歌曲帶回觀眾的耳邊，以及透過音樂來表達角色的情感和心境。

除了故事和臨場感，電影的畫面更是令人驚艷。新海誠以其獨特的手法，將風景、人物和情感完美融合。每一個場景都充滿詩意和靈性，令觀眾不斷被美景所吸引。

旅途中鈴芽遇到不少人和事，非常令人窩心。

電影除了一般場次以外，還有IMAX以及4DX版本上映。原本記者考慮睇IMAX版感受新海誠的超漂亮風景，但最後還是選擇了更有臨場感的4DX場次。由踏單車、開門、乘坐汽車時，甚至大地震時的左搖右擺的感覺，都能靠4DX的椅子帶給觀眾震撼。而且影院更模擬下雨及爆炸煙霧等場景，臨場感的確十足。

無論IMAX或4DX版《鈴芽之旅》都值得大家入場支持

《鈴芽之旅》非常貼切地描述了311大地震的災難，並且以暖心的故事和美麗的風景來紀念歷史。雖然電影沒有太多令人驚喜的情節，但是它給予觀眾的體驗卻是值得一看的。這部電影不僅是一部關於災難的故事，更是一部關於撫平過去傷痛的故事。

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最後，要提到的是，電影的配樂也非常出色。由RADWIMPS主題曲《すずめ feat.十明》一曲穿串電影。配合著電影中的情節，更引起觀眾的共鳴。直至離場之今，音樂的旋律依然在腦海中揮之不去。

整套電影雖然只有一首主題曲《すずめ feat.十明》，卻完美穿插在故事中。

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