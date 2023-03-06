網上買賣玩具，最怕就遇上要求包裝盒八隻盒角完美無缺、鋒利得可以刺傷人的「八角魔人」，近日台灣一家模型店，竟收到一位「八角魔人進化版」的超無理要求！店方即時將DM內容公開，引來熱烈討論。



要求多角度．不同光影下檢查盒況

苦主是台灣「大頭宅&王城玩具-模型玩具」，早前他們在「蝦皮購物」收到一個奧客DM，想先確認盒況，要求是他「這輩子沒見過」。原來只是拍個盒子都屬常見，但這客人要求：「多角度、檢查在不同光影下外盒的變化。」

設計圖片

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先別開箱！沒要看零件

網民最感到氣結是，此人還特別叮囑不要打開包裝：「啊，千萬不要打開，因為沒有要看暫時零件，要先看外盒狀況才會再談價格……」店方當然沒有配合對方要求，更表示對方評價只有2分，這種無理要求相信沒有店家會賣模型給他。網民感既：「我都是盒控，但這要求真是太扯了。」「你是要買包裝盒還有模型？」「反正他不看零件，賣他一個完美的吉盒吧。」

別說店家收DM看傻眼，事件在網上傳出後，網民同樣睇到O咀。

之後就有人抽水，在不同燈光如：窗口光、拉上窗外、開燈、關燈情況下拍攝包裝盒。

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玩具遊戲買賣交收｜6大奇人奇事

01｜與女賣家面交Figure｜回家發現是香味底褲



很好笑，有人表示與一位女性面交figure，回家發現是有香味的Bra和底褲。不少網民都認為是吹水作文非事實。

與女賣家面交Figure｜回家發現是香味底褲

02｜買火車LEGO｜盒內全是垃圾和通心粉



有網民報稱在二手區交收了全新LEGO積木火車，相約交收後回家，開盒竟發現內面放滿垃圾，沒有積木，賣家更刻意放了幾包快熟通心粉，令盒子搖動時有聲，令人以為內面有LEGO組件。事主向賣家追究時無人接電話一捐失近2200元。

買火車LEGO｜盒內全是垃圾和通心粉

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