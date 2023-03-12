namco秋葉原店、一番賞官店3月1日新開張遊日必去 仲有超正貓Cafe｜對於動漫迷和機迷而言，曾經的秋葉原的幾間SEGA遊戲機中心「CLUB SEGA」肯定是地標之一，相信不少動漫迷在去東京旅行時都會去過CLUB SEGA玩街機或夾公仔。可惜CLUB SEGA秋葉原四號館在2020年時不敵疫情倒閉；幸好隨著疫情逐漸過去，日本的機鋪行業也有復甦跡象，原本CLUB SEGA秋葉原四號館位置將會重開新的機鋪「namco秋葉原店」，而且還有「一番賞」官方商店，接下來準備去東京旅行的動漫迷要留意了。



namco秋葉原店3月1日開張 JR秋葉原站電氣街南口外即達

遊戲機中心（機鋪）可說是秋葉原的地標之一，尤其以位於JR秋葉原站外正對面的CLUB SEGA四號館最具代表性；可惜的是CLUB SEGA秋葉原四號館在2020年時不敵疫情倒閉，而CLUB SEGA也在去年全線賣盤給GENDA GiGO，尚餘的CLUB SEGA也都已易名為GiGO。好消息在2023年3月1日起，在CLUB SEGA四號館的原址有Bandai經營的新機鋪「namco秋葉原店」原地重新開張；雖然CLUB SEGA已不再，但至少原址重開一間機鋪也是令人欣慰。

https://www.gdm.or.jp/namco_akihabara_02

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整棟NAMCO秋葉原店有B1至5樓一共六層；其中B1為街機遊戲，1/F和2/F為夾公仔機，3/F為以太鼓之達人為主的音樂遊戲，4/F為扭蛋機，5/F則為集換式紙牌遊戲及對戰場地。因此就算不是機迷，也可以去玩夾公仔機、抽扭蛋，或是去玩太鼓之達人過過手癮。

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一番賞官方秋葉原分店同日開張

值得一提是在NAMCO秋葉原台地面入口旁邊是和NAMCO秋葉原店同一日新開張的「一番賞」官方商店；以後去日本想買一番賞時不怕找不到地方了。大家可以在這個網頁查看目前官店供應的一番賞種類，可提前知道有沒有想要抽的東西。另外一番賞官店也不是秋葉原才有，還有池袋Sunshine City、梅田HEP FIVE等一共12家分店，就算不是去東京也可留意有沒有一間在自己行程附近。

https://twitter.com/ichibanKUJIshop/status/1630737802307715072?s=20

另一秋葉原好去處：貓Cafe「ねこCafe Moff」

位於秋葉原友都八喜地下，原址是Square Enix Cafe，在Square Enix Cafe搬走之後就由貓Cafe進駐。裡面有十多隻超可愛的貓貓，外國人也可入店，收費也不貴，一小時1,650円連飲品放題，一小時之後每10分鐘收275日圓。不過要注意店方不會提醒時間，所以不想超時被收貴的話就要自己看好時間或較個鬧鍾了。

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ねこCafe Moff官方網頁：http://www.yodobashi-akiba.com/cafe/yy_moff.html

營業時間：10:00am-8:00pm

