SHF真骨雕製法figure玩具是：《幪面超人》、《Ultraman》等特撮英雄片的action figure系列，標榜跟足替身演員穿上道具服後的身型，極盡像真而深受玩具迷追捧。然而樹大有枯枝，「真骨」系列中都有幾款相當出事的款式，有日本YouTuber [ゆとぴのトイハコ / YUTOPI'S TOYHACO]選出7款「全新未開封也要小心買」的高危真骨雕拉打／超人，出手買玩具前不妨先參考一下。



第7位｜幪面超人電王月台形態有兩款

幪面超人電王的真骨，本來係以「劍槍」、「矛斧」分兩組發售，每組內有1個素體+2套替換裝甲，要齊人一係每組買兩盒，否則就要在「魂shop限定」網購多2個素體。而這個素體就是劇中未被四大異魔神付身前的基本形態「月台形態 Platform Form」。

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但BANDAI勁古惑，2020年發售「劍槍」set時，在魂限網購推出「月台形態 Platform Form」，不少人早就買定1隻，準備將來給「矛斧」set使用（後來在2022年2月推出），想不到「矛斧」set不對應原版「月台形態 Platform Form」，另外再新推一款附手提電話道具的「月台形態」，且不能互換，令人多人中伏，甚至發脾氣放棄齊set。如果現時想補購並集齊4大電王的朋友，買「月台形態」時都要小心分清楚款式！由於玩具本身設計沒有問題，排名列在第7位。

真骨雕月台形態分新舊版

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第6位｜幪面超人空我要買就買50周年版

幪面超人空我是平成第1位超人，很多粉絲。而他的紅黑色基本形態「Mighty Form」真骨一共有3隻：16年原版、19年小野寺雄介版、2022年50th Anniversary Ver.，如果現在才補購，只揀1隻要買50周年版，因為19年版換了金屬上色，而16年舊版眼睛下的液腺位（日文：淚ライン、其實是讓替身演員戴頭盔後看東西的小孔）跟道具服有出入。

片主推廣買左邊是50周年版，還多送1個地台。

第5位｜幪面超人OOO 小心斷手

真骨雕OOO製作精美、上色亦很完美，它的肘部設計也很有心思；原意是像真人一樣，肘部關節可以接近180度舉起，更多了手平軸可逐轉。然而技術好但造功追不上，多玩幾次很大機會斷！好在絕對會一開盒就斷了，玩時輕手一點就OK了。

真骨雕幪面超人OOO

真骨雕OOO肘部關節很易斷。

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第4位｜幪面超人Decade 新貨都可能裂手肘

這隻可算是相當出名有伏的真骨，它的手肘B字型關節因為設計出錯（傳聞是打孔的金屬扣太大，擠爆了手肘關節膠件，絕大部份figure，一開盒已經裂手肘！

（左起）真骨雕幪面超人Diend跟Decade使用同一模具，一樣會裂。

真骨雕幪面超人Decade很易買到裂肘關節的壞貨

如果已經中伏的人，可考慮淘寶買非原廠替換件，又或是買一款粉紅色腰帶的Neo Decade，又或者是加地台的50週年版本，兩者的手肘問題已經修正。

（左起）粉紅色腰帶的Neo Decade、追加地台的50週年版本，兩者的手肘問題已經修正。

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第3位｜超人迪加 爆軟膠

首款真骨雕製法Ultraman：真骨超人迪加本來萬眾期待，使用軟膠製的胸甲和腰部，模擬劇中皮套緊身衣的質感。然而不少人買了第1版後，玩了幾天就出現軟膠龜裂的情況，甚至有人一開盒就裂。有傳第2版沒這個問題，但BANDAI本身並無註明第2版有任何改良。

真骨迪加使用軟膠製的胸甲和腰部，模擬劇中皮套緊身衣的質感。

不少人買了第1版後，玩了幾天就出現軟膠龜裂的情況

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第2位｜幪面超人Black 爆血管

另一款也是軟膠件出問題的真骨：幪面超人Black！它在裝甲下有一重軟製緊身衣，上面仔細的刻上像血管／神經線一樣的細紋，但這套軟膠衫同樣經不起操弄，玩一排就會龜裂。問題沒有解決方法，只能輕手玩。購買二手全新貨，就算開箱即出事都無法找代理跟進，小心。

真骨雕幪面超人Black

真骨雕幪面超人Black 的軟膠衫經不起操弄，多玩幾次關節位有機會裂開。

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第1位｜幪面超人Kabuto 斷手問題嚴重

比起真骨Decade的裂手肘，真骨幪面超人Kabuto問題更嚴重，有機會整條前臂直接鬆脫掉下來。而其他同作品、同模具的真骨figure都有同樣問題。

真骨幪面超人Kabuto

真骨幪面超人Kabuto 爛肘關節情況非常嚴重

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