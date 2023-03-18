AV片商SOD旗下新宿歌舞伎町酒吧「SODLAND」，主打可以跟AV女優見面的，3月14日晚被東京都警視廳上門封鋪拉人，被揭無許可進行風俗業務，即場有店長及女優被帶走，SOD社長井口翔及另外兩名職員被捕。有日本網民透露，SODLAND為做生意，女優提供的服務愈來愈「踩線」，有些服務甚至照搬PS5遊戲《人中之龍7》內經營風俗店的玩法！非常大膽！



AV片商SOD旗下新宿歌舞伎町酒吧「SODLAND」

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玩大了！學《人中之龍7》玩咸濕保姆賤嬰兒

SODLAND構思大膽，但一直以上都有跟大眾傳媒接觸，場內玩法都有被報導過（下文有介入），但原來為了吸引更多客人光顧，熟客都爆料其實店內女生玩法愈來愈「踩線」，比如客人可以扮成BB仔，而女優就扮媽媽、保姆餵奶（酒）。有網民笑言，SOD是不是向SEGA遊戲《人中之龍7》取經？該遊戲主要就是經營風俗店，第7集換主角後甚至特別強調風俗業模擬玩法，當中包括幼稚園主題酒吧，而保育園場亦是AV片常見的場景。難怪Twitter網民分享新聞時都說：「這班大叔的性癖不得了」

SOD是不是向SEGA遊戲《人中之龍7》取經？

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保育園場亦是AV片常見的場景（資料圖片、天使萌與案件無關）

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14位在場女生名單曝光

根據當時在場的職員回想當晚情況「「那天也有很多常客來，店內很熱鬧。警察突然闖進來的時候，真的很驚訝。店長和女孩子被帶走了，其中一個女孩子看起來很害怕，顫抖著被警察問話，上了警車，真的很可憐，很可憐......」店員更擔心，此後不會再有經理人帝安排女優來場客串。

當晚共有14個女職員在場，她們有些是性感寫真model，有些是地下idol，並不是全都有拍開AV片：



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AV女優魔鏡號內調製「乳搖雞尾酒」

「SODLAND」於2020年10月在新宿歌舞伎町開業，開業2年半達約6億円業績（大約港幣3544萬元），3年來門常開正常營業。店內有顧客可以見到扮演店員的女優，店內的「低級職員」都跟足「SOD社員」系列穿OL裝，更定時有正版AV女優客串，在模仿AV片「魔鏡號」系列的場景酒吧，穿比堅尼隔著單向玻璃為客人調製「乳搖雞尾酒」。

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網媒疑警方真正目的是查稅！

根據日本Yahoo引述一位匿名記者爆料，警方向被捕女優詢問的主是是薪資形式、收入數等等，有在場SOD員工透露『最近有傳聞稅務調查正在進行中，加上店內有調查人員進行銷售查核，實際上似乎是稅務調查。』

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