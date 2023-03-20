TVB套《隱形戰隊》未夠隱形！日本東映超級戰隊新作《王樣戰隊》才真的「隱形」！片中的紫色戰士「蝴蝶王者」播出1個月以來一直幪面，只露出一隻左眼。但「她」的真身竟然是個超級美少女！此片導演可能喜歡「禾稈冚珍珠」，原來不少配角比兩個女主角更漂亮、身材更好！



加拿大混血model、跟繪里奈撞名

《王樣戰隊帝王者》5位主角均是一國之君，操控一隻機械昆蟲，更可以10機大合體。5人之中除了黃色的「螳螂王者」是位金髮姬，由加拿大（父）、日本（母）混血model 村上愛花（洋名：Erica，跟繪里奈撞名）飾演。雖然造型照中的假髮瀏海長短有點尷尬，但正片內已經改善。再睇平時IG近照，原來村上是《ViVi》御用model，長腿瘦腰非常討好。

黃色的「螳螂王者」是位金髮姬，由加拿大、日本混血model 村上愛花飾演。

值得一提，東映超級英雄片場出名是「養豬場」，由於動作片體力消耗大，提供的伙食便當都特別營養豐富，幾乎每套片的女角，身型都會愈拍愈走樣，而村上愛花就在IG寫明自己有另備健康飯盒，拍極都唔怕肥。

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超級美少女幪頭扮男人｜平川結月

而紫色戰士「蝴蝶王者」其實也是由21歲美少女平川結月扮演。然而影片播出後，觀眾驚見平川全程「幪一頭入匣」，精緻的臉蛋竟被超長企領和瀏海覆蓋，全程只露出一隻左眼。講對白時語氣也刻意中性、壓低聲線扮成男性。網民一見有靚女，好自然就會肉搜演員情報，原來平川結月的顏值分分鐘比村上愛花更高！

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紫色戰士「蝴蝶王者」其實也是由21歲美少女平川結月扮演

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全部禾稈冚珍珠！女助手早川渚紗有F Cup身材

不搜由自可，原來片中不少「茄呢啡」配角其實都是禾稈冚珍珠的超高質美少女。當中扮演藍色戰士「蜻蜓王者」女助手的早川渚紗最搶鏡，原來是日本女團Pimm's成員，亦是泳裝水著明星雜誌的常客，她臉蛋甜美、體型嬌小，身高148cm卻有F Cup傲人身材，更是在2020年「Miss Magazine讀者特別獎」得主，可愛又性感。網民不禁「問責」：究竟是導演還是造型師跟班女仔有仇？

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要問早川渚紗為何做不到主角，可能是因為她只得148cm高。

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隱性美少女！四眼妹長谷川かすみ

而「蝴蝶王者」身邊的助手平川結月一頭假髮加眼睛，原來演員（長谷川かすみ 飾）真身並非這類傻妹style。而第一男主角：紅戰士「鍬形蟲王者」鄉下孤兒院內的小女生（星乃あんな 飾），也是即將力捧的女童星。

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紅戰士「鍬形蟲王者」鄉下孤兒院內的小女生（星乃あんな 飾），也是即將力捧的女童星。

有網民說得好，超級戰隊是一部播出1年份的「年番」，對演技有一定要求，所以選角不一定是靚就夠，這能解釋為何一班美女只能當配角。而平川結月為何要幪面呢，這原理跟儲能量珠爆「超必」一樣，一直不給你看，解封一日就會覺得她是超級大美人。還真期待這一集快些來臨。



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