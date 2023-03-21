東京直擊 Animate 池袋本店一向有乙女聖地之稱，3 月 16 日完成翻新重新開業後，更擴成世界最大的動漫專門店。樓高 9 層，由漫畫、雜誌、動漫周邊，到聲優產品和期間限定展覽都應有盡有。以下一起直擊這間動漫迷的天堂-Animate 池袋本店。



從入口位置就明顯看到翻新後的 Animate 池袋本店有多大，由原本的單幢建築，在左邊增加多一個入口，店內空間若擴大一倍。門口期間限定擺放「兄沢命斗」1:1 figma模型，以及扭蛋和動漫角色襟章機，門口更有很多粉絲互相交換襟章，以方便每個人都得到「本命」角色。

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2～3樓主要是販售漫畫和雜誌，集英社、講談社，你說得出的漫畫基本上都能找到，人氣作品更能全套入手。3樓更有乙女最愛的同人和BL作品，記者留意到這一層排隊的人龍，是各層之最。

店內有多個打卡位，今期最紅《Blue Lock》（陳錦洪 攝）

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4～6樓則是各出售各類型的動漫周邊，「Space A lo mode」更有聯乘arma bianca推出的「arti-mate」服裝和飾物，目前包括《進擊的巨人》、《東京復仇者》、《家庭教師》、《虹咲學園學園偶像同好會》的動漫主題的服裝。6樓主要出售CD、BD/DVD和遊戲，就連應援用的各款手燈都有，最適合喜歡出席動漫和聲優活動的粉絲。

由3月16日～4月16日，為記憶Animate池袋本店開幕，1、2、4、5樓共展示了350張名人和作者的簽名，有興趣記得在限定時間內到場，找出愛心作者的簽名拍照留念（陳錦洪 攝）

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由7樓開始，就是不能攝影的區域，分別是「animat ONLY SHOP」販售期間限定以動漫、遊戲為主題的特色商品銷售活動空間，已預約的粉絲即可在指定區域與展示品合照；8樓是「Space Galleria」，專門用作展覽活動的展示空間，記者到訪當中即正開催「戀上換裝娃娃展」，入場前需購買指定時間入場券（2200、3700日圓）；9樓即是「animate hall WHITE/BLACK」活動空間，預計用作舉辦放映會、見面會等活動。

最特別的是，Animate池袋本店在B2F層，新設多功能的「animate影院」，最多提供208個座位，預計會用作舞台劇、朗讀劇、動畫放映等活動，相信 Animate 池袋本店不只成為動漫迷掃周邊的聖地，更會是特色展覽的集中會場之一。