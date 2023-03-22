RG艾比安高達 HG大贊卡 水星魔女 龍神丸 黑暗大法師7至9月16新作
高達模型廠BANDAI舉行了 HOBBY NEXT PHASE 2023 Spring 網上發布會，公開共16款7月至9月模型新作。包括RG 艾比安高達、HG《機戰OG》人氣機體大贊卡！
MGSD 第二彈巴巴托司冇出現．5至9月1隻MG都冇
全16款新作中，早前傳到「似層層」的MGSD第2彈（有傳是巴巴托司）沒有現身。又有網民抱怨，發表會中竟連1款MG模型都欠奉，換言之除了4月尾的Z高達Ver.Ka，一直到9月都沒有1盒新MG；感覺這個高階定位已被RG系列取代。
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新作0號｜水星的魔女 神秘新機體B (暫稱)
2023年07月發售 2,200円
由於動畫第2季未播，所以機種暫未能劇透，只以「機體B」 (暫稱)來形容，它被安排在7月發售，動畫當時已播出3個月，盛傳風靈高達的真正後繼機將會現身，會不會就是這部神秘新機體B呢？
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01｜RG 1/144 《高達W》艾比安高達
2023年9月發售／4,620円
7月至9月最觸目的，正是《高達W》RG 艾比安高達，但想講艾比安的對手應該是TV版Wing Zero吧，幾時也會來個RG化？
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02｜FULL MECHANICS 1/100 禁斷高達
2023年8月發售 6,380円
由於沒有新MG，這款FM系列的《高達SEED》三小強最後一機--禁斷高達就屬於唯一的1：100新作了。
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03｜SDCS 獨角獸高達2號機報喪女妖毀滅模式 ＆ 報喪女妖命運女神型 部件套裝
2023年7月發售 2,200円
久無新作的SD高達Cross Silhouette終於有消息，報喪女妖有齊全部裝備可組成4個不同時期的形態，更包括了兩種不同比例的骨架，要買多幾套。
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04｜Figure-rise Standard 幪面超人老司機 Kamen Rider Drive
2023年9月發售 4,070円
FRS模型版的平成／新平成20位主騎快將齊腳了，今次到竹內涼真飾演的Drive，有齊劍槍車仔各種配件，頭部有不少透明件，非常抵玩。
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05｜Figure-rise Standard Amplified《遊戲王》黑暗大法師
2023年8月發售 5,280円
FRSA系列的《遊戲王》藍眼白龍叫好叫座，即刻又公布了劇中另一人氣召喚獸：黑暗大法師，分色分件做到足，素組已經好靚。雖然膠會浮水，但請不要掉它落河啊！（原作gag）
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06｜HG 龍神丸
2023年7月發售 2,860円
《魔神英雄傳》HG模型系列冇路捉，出完龍星丸先出龍神丸，機會嚟喇！
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07｜HG 機戰OG 大贊卡
2023年8月發售 5,720円
賣氣超爆的HG《機戰OG》系列模型，個個以為出白騎士，點知係出大贊卡！参式斬艦刀有齊兩把，頭部分色分件做到足。
08｜Figure-rise Standard 比達（New Spec ver.）
2023年7月發售 2,750円
全新造型更接近動畫造型，可動能力更好的（New Spec ver.），出完悟空一段長時間終於到比達！
09｜Figure-rise Standard Ultraman Z Original form
2023年8月發售 3,520円
Z另一型態終於模型化，更附送超人貝利亞化身成的短劍，好多gimmick玩。
10+11｜Figure-rise Standard 《SYNDUALITY》 女主角Noir ／主角機Daisy Ogre
2023年8月同日發售 各4,620円
一套由BANDAI開發的動畫+PS5射擊遊戲新作《SYNDUALITY》 ，將有主角機、女主角同步發售。
2｜Figure-rise Standard 黑暗戰鬥暴龍獸
2023年8月發售 2,200円
戰鬥暴龍獸的新顏色版本
13｜境界戦機 極鋼ノ装鬼 主角機「MAILeS プロトゴウヨウ」
2023年8月發售 2,640円
因被指內容辱華，日本地區外停播的《境界戦機》，其實在日本一直末完，最近還有套外傳《極鋼ノ装鬼》，此為主角機「MAILeS プロトゴウヨウ」。
14｜Pokemon Plamo Collection Quick 15 呆呆獸
2023年8月發售 715円
組裝簡單、造型可愛、定價便宜的《Pokemon》模型系列又有新作。
15｜HG 1/100 YF-29 迪朗達爾女武神 早乙女アルト機
2023年8月發售 4,400円
《Macross F》主角早乙女有人在電影中使用的最終座駕，現推出HG細比例模型，屬換件變型玩法。另外還有另購的專用印水貼紙上市。
RG艾比安高達模型 何時發售？
RG艾比安高達模型 將於2023年8月、一般市面店鋪發售
HG 機戰OG 大贊卡 何時發售？
HG 機戰OG 大贊卡 將於2023年8月、一般市面店鋪發售
MGSD 第二彈真的是 高達巴巴托司 嗎？
MGSD 第二彈是 高達巴巴托司 這個消息未經證實，而今次BANDAI發布會並未公布任何消息。
2023年 不會再有MG高達模型嗎？
暫時只有4月29日發售的MG Zeta Gundam Ver. Ka 為完全新作MG模型，7月至9月也沒有新MG，10月至12月未定。
水星的魔女 有冇新模型公開？
《水星的魔女》第2季4月播出，到時應該會有更多新模型，今次發布會只得1部不公開名字／樣子的神秘新機「機體B」 (暫稱)，暫定2023年07月發售，可能是新主角機也未定。