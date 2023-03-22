高達模型廠BANDAI舉行了 HOBBY NEXT PHASE 2023 Spring 網上發布會，公開共16款7月至9月模型新作。包括RG 艾比安高達、HG《機戰OG》人氣機體大贊卡！



MGSD 第二彈巴巴托司冇出現．5至9月1隻MG都冇

全16款新作中，早前傳到「似層層」的MGSD第2彈（有傳是巴巴托司）沒有現身。又有網民抱怨，發表會中竟連1款MG模型都欠奉，換言之除了4月尾的Z高達Ver.Ka，一直到9月都沒有1盒新MG；感覺這個高階定位已被RG系列取代。

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新作0號｜水星的魔女 神秘新機體B (暫稱)

2023年07月發售 2,200円

由於動畫第2季未播，所以機種暫未能劇透，只以「機體B」 (暫稱)來形容，它被安排在7月發售，動畫當時已播出3個月，盛傳風靈高達的真正後繼機將會現身，會不會就是這部神秘新機體B呢？



水星的魔女 神秘新機體B (暫稱)

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01｜RG 1/144 《高達W》艾比安高達

2023年9月發售／4,620円



7月至9月最觸目的，正是《高達W》RG 艾比安高達，但想講艾比安的對手應該是TV版Wing Zero吧，幾時也會來個RG化？

01｜RG 1/144 《高達W》艾比安高達

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02｜FULL MECHANICS 1/100 禁斷高達

2023年8月發售 6,380円



由於沒有新MG，這款FM系列的《高達SEED》三小強最後一機--禁斷高達就屬於唯一的1：100新作了。

02｜FULL MECHANICS 1/100 禁斷高達

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03｜SDCS 獨角獸高達2號機報喪女妖毀滅模式 ＆ 報喪女妖命運女神型 部件套裝

2023年7月發售 2,200円



久無新作的SD高達Cross Silhouette終於有消息，報喪女妖有齊全部裝備可組成4個不同時期的形態，更包括了兩種不同比例的骨架，要買多幾套。

03｜SDCS 獨角獸高達2號機報喪女妖毀滅模式 ＆ 報喪女妖命運女神型 部件套裝

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04｜Figure-rise Standard 幪面超人老司機 Kamen Rider Drive

2023年9月發售 4,070円



FRS模型版的平成／新平成20位主騎快將齊腳了，今次到竹內涼真飾演的Drive，有齊劍槍車仔各種配件，頭部有不少透明件，非常抵玩。

04｜Figure-rise Standard 幪面超人老司機 Kamen Rider Drive

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05｜Figure-rise Standard Amplified《遊戲王》黑暗大法師

2023年8月發售 5,280円



FRSA系列的《遊戲王》藍眼白龍叫好叫座，即刻又公布了劇中另一人氣召喚獸：黑暗大法師，分色分件做到足，素組已經好靚。雖然膠會浮水，但請不要掉它落河啊！（原作gag）

05｜Figure-rise Standard Amplified《遊戲王》黑暗大法師

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06｜HG 龍神丸

2023年7月發售 2,860円

《魔神英雄傳》HG模型系列冇路捉，出完龍星丸先出龍神丸，機會嚟喇！

06｜HG 龍神丸

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07｜HG 機戰OG 大贊卡

2023年8月發售 5,720円



賣氣超爆的HG《機戰OG》系列模型，個個以為出白騎士，點知係出大贊卡！参式斬艦刀有齊兩把，頭部分色分件做到足。

07｜HG 機戰OG 大贊卡

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08｜Figure-rise Standard 比達（New Spec ver.）

2023年7月發售 2,750円



全新造型更接近動畫造型，可動能力更好的（New Spec ver.），出完悟空一段長時間終於到比達！

08｜Figure-rise Standard 比達（New Spec ver.）

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09｜Figure-rise Standard Ultraman Z Original form

2023年8月發售 3,520円



Z另一型態終於模型化，更附送超人貝利亞化身成的短劍，好多gimmick玩。

09｜Figure-rise Standard Ultraman Z Original form

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10+11｜Figure-rise Standard 《SYNDUALITY》 女主角Noir ／主角機Daisy Ogre

2023年8月同日發售 各4,620円



一套由BANDAI開發的動畫+PS5射擊遊戲新作《SYNDUALITY》 ，將有主角機、女主角同步發售。

10｜Figure-rise Standard 動畫+遊戲新作《SYNDUALITY》 女主角Noir

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2｜Figure-rise Standard 黑暗戰鬥暴龍獸

2023年8月發售 2,200円



戰鬥暴龍獸的新顏色版本

12｜Figure-rise Standard 黑暗戰鬥暴龍獸

13｜境界戦機 極鋼ノ装鬼 主角機「MAILeS プロトゴウヨウ」

2023年8月發售 2,640円



因被指內容辱華，日本地區外停播的《境界戦機》，其實在日本一直末完，最近還有套外傳《極鋼ノ装鬼》，此為主角機「MAILeS プロトゴウヨウ」。

13｜境界戦機 #極鋼ノ装鬼 主人公機体「MAILeS プロトゴウヨウ」

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14｜Pokemon Plamo Collection Quick 15 呆呆獸

2023年8月發售 715円



組裝簡單、造型可愛、定價便宜的《Pokemon》模型系列又有新作。

14｜Pokemon Plamo Collection Quick 15 呆呆獸

15｜HG 1/100 YF-29 迪朗達爾女武神 早乙女アルト機

2023年8月發售 4,400円



《Macross F》主角早乙女有人在電影中使用的最終座駕，現推出HG細比例模型，屬換件變型玩法。另外還有另購的專用印水貼紙上市。

15｜HG 1/100 YF-29 迪朗達爾女武神 早乙女アルト機

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