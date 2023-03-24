扭蛋開倉Spy x Family 鬼滅 Sanrio Disney 角落生物 咒術迴戰 美少女戰士 85折 買5送1｜平時玩具開倉主要都係男人要的高達模型、超合金，今次終於有個男女都喜歡的扭蛋開倉！開在葵芳「壽司郎」旁邊的玩具店Shumiya 趣味家，即日至6月30日舉行「玩具扭蛋開倉」，過100款動漫、卡通角色扭蛋做減價

勁多人氣動畫角色

這個玩具扭蛋開倉不是清「流嘢」清「垃圾蛋」，有BANDAI及TAKARA TOMY的名牌蛋蛋，角色計有《Spy x Family》、 《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《美少女戰士》，還有Sanrio、迪士尼，以及小肥肥一族（姆明家族）、角落生物等女生喜歡的卡通角色扭蛋，場內還有其他角色、款式的，之後記者會直擊拍攝，請留意更新。

玩場直擊扭蛋開倉（圖片由受訪者提供）

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網店都有減價

更開心是就算落唔到鋪頭買，Shumiya網店亦有相同優惠，買滿$400更免運費。不過要尋寶仍然是建議到實體店啦。尤其是單件裝的扭蛋，記者發現網店不能扭款，是隨時派發的，去實體店說不定可以找到你一直心心念念的款式呢。

分店地址：葵芳新都會廣場1樓175號舖 （ 6017 5426）

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