高達模型全亞洲大熱，韓國現在也有Gundam Base了，靚女韓國網紅MomoRina 去年開始都直播砌高達！最近她連出兩個砌模型直播，MomoRina今次又再砌到腰酸背痛，整個「上身」趴在檯面，更砌到流晒血，最後Nu Gundam更降落在Momo的胸口上，場面震撼。



童顏好身材韓版東雲

MomoRina這位童顏好身材的韓妹直播主，現時已有55萬追蹤者，她主打性感時裝片，靚人靚景拍條換衫片都賺160萬view，其YouTube頻道還開發了砌高達模型這個吸引男觀眾的項目，更不時進行砌模型直播。難怪有人將她跟日本G奶高達網紅東雲うみ相提並論，雖然東雲的做模型技術出色很多，但兩位的影片都一樣吸引。

MomoRina P站圖片

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砌福岡Nu Gundam專用「飛行床」｜阿寶在Momo胸部「迫降」

MomoRina在Gundam Base買了福岡限定的Nu Gundam專用「飛行床」，時間關係Nu主體已砌好，今次直播她一邊跟網民聊天，一邊輕鬆砌床。當中表示了跳舞、拉小堤琴！沒錯，網民留言都表示是因為Momo可愛、多才多藝才會課金支持，絕不只貪圖她的好身材。

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Momoj有點近視，細心看留言時上身會趴向檯面。（MomoRina YouTube截圖）

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她有時不太懂（還是說很懂）攏鏡頭，焦點完全不是集中在模型上。（MomoRina YouTube截圖）

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必殺技：模型放心口

MomoRina完成模型後一定有招必殺技埋尾，就是將完成好的模型放在心口自拍，阿寶成功將Booster Bed for Nu Gundam「迫降」在Momo胸前，為直播畫上完美結局。（Momo胸前還停泊過其他高達，下面有圖）

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沙煞比太硬！砌到MomoRina皮下出血

2022年她曾買了一盒HGUC Nu Gundam + Sazabi 孖裝電鍍版模型，本想在直播內跟各位fans跟她一起砌好砌滿，但可惜難度太高，最終只經了1隻Nu Gundam，而近日MomoRina終於「找數」砌Sazabi。或因零件太硬，MomoRina雙手出盡力去拍合，又白又柔軟的掌手竟被夾到皮下出血，令人看得很心痛。

想講，為何沙煞比的站姿那麼尷尬。（MomoRina YouTube截圖）

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回帶睇直播｜連砌8小時電鍍Nu悶到跳舞

去年12月中，Momrina挑戰了電鍍色HGUC Nu Gundam x Sazabi套裝，MomoRina照舊穿上背心仔+熱褲準備長期戰砌Gundam。文中有更多Momo的個人背景介紹及美圖：韓妹MomoRina直播砌高達｜連組8小時跳舞解悶、攰到失神呆樣超萌

挑戰了電鍍色HGUC Nu Gundam x Sazabi套裝（MomoRina YouTube截圖）

MomoRina YouTube：連結