萊莎的鍊金工房3 （ライザのアトリエ）新鑰匙系統玩法豐富，鍊金工房系列25週年紀念作之一，極受好評的《萊莎的鍊金工房》最新作《萊莎的鍊金工房3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡介。



隊伍成員更多 大腿以外系統、玩法亦升級

《萊莎的鍊金工房3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》故事發生於前作《萊莎的鍊金工房2》約一年之後，成長之後的萊莎與同伴們即將展開 「最後的夏日冒險」：故事始於萊莎等人居住的庫肯島海岸附近突然出現了神秘群島「柯克群島」，對庫肯島帶來了各種負面影響；為了拯救庫肯島，萊莎一行人迅速前往調查，從而展開一場與「鑰匙」及「鍊金術根源」的冒險之旅。

今集可以加入隊伍的伙伴成員多達11人，堪稱鍊金工房系列最高級別。角色均由「秘密」系列繪師TORIDAMONO（トリダモノ）老師負責設計，前作角色及本作新登場的全新夥伴都極具魅力。

系列第一集的腳本家「高橋彌七郎」將再次擔綱劇本，描繪出萊莎等人最後冒險的最終樂章。

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本作亦是「鍊金工房」系列首次採用開放式原野系統：冒險舞台分為4個地區，每個地區的原野均由多張地圖無縫連接而成，玩家可在各地圖中自由移動毋須反覆載入讀檔。玩家可以在廣闊的原野上奔馳、欣賞美麗景色；同時原野裡也有著了各式各樣的邂逅及驚喜，如隨機任務、與野生動物互動、發現隱藏地區等，可以從探索中享受充滿「冒險感」的體驗。

《萊莎的鍊金工房3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》

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今集還增加了全新系統「鑰匙」，在探索、調合、戰鬥等不同場面均相當重要。玩家可以在地圖的特定地點中，或是在戰鬥中將敵人HP削減至一定程度後將其製作成「秘密鑰匙」。秘密鑰匙有很多用途，首先可以在戰鬥中使用，發動其「爆發效果」，為戰鬥中己方成員帶來極強力的增益；另外亦可以用於調合來提升調合能力及品質。此外，秘密鑰匙亦可用於野外探索之中，得到傳送、開啟結界及寶箱等各種實用效果。

秘密鑰匙可說是本作最重要的系統。

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同步推出DLC第1彈 發售當天即換泳裝

遊戲的付費DLC第1彈服裝組合「無盡夏日水花飛濺！」亦已和遊戲同日上架，內容為11 名伙伴成員的夏日風情泳裝，玩家現時開始遊戲後如購入DLC，即可為伙伴們換上泳裝，萊莎、莉拉等女角穿著泳裝體驗劇情事件、戰鬥及探索，和平時的裝束相比又是另一番樂趣。而遊戲後續的DLC（免費及付費）亦已有安排，將於5月至7月陸續推出，追加新的鍊金配方、遊戲難度及地區等，大家的鍊金冒險仍可持續一段時間。

按圖放大睇萊莎的鍊金工房3泳裝：



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「無盡夏日水花飛濺！」組合內容：



萊莎「歡樂陽光」

科洛蒂婭「海濱藍寶石」

蘭托「夏日王者」

塔奧「度假穿搭」

派翠夏「清爽妖精」

安佩爾「漫漫長假」

莉拉「海賊淑女」

博斯「灼熱颶風」

菲德麗卡「珊瑚環礁」

迪安「濺水猛獸」



《萊莎的鍊金工房3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》製品情報



平台：PS4、PS5、Steam、Switch

推出日期：2023年3月23日

售價：365港元（Steam版）、494港元（PS版）

