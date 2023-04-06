動漫迷遊東京必去涉谷Parco 6樓 Jump Capcom等官店駐場狂掃周邊｜疫情逐漸過去、港人最愛去的日本亦全面開關，如果你準備去東京旅遊記得留意一下涉谷Parco 6樓的「CYBERSPACE SHIBUYA」，是東京都內最大規模的ACG官方商店集中地之一，動漫遊戲迷必去熱點，打卡兼買周邊買到手軟。



多個動漫遊戲品牌官店進駐 海量周邊精品

涉谷PARCO百貨店交通便利，在JR涉谷站徒步5分鐘即達，位於Parco 6樓的「CYBERSPACE SHIBUYA」是東京都內有數的動漫遊戲IP集中地：這裡有多家動漫及遊戲品牌的官方商店駐場，如Jump、Capcom、光榮、刀劍亂舞等等；之前介紹過的東京Pokemon Center及任天堂官店亦同樣為位Parco 6樓。

在這裡可找到海量ACG周邊及精品，不論你是動漫迷還是遊戲迷，涉谷Parco 6樓都一定能滿足你；如果是和另一半或一家大細來東京旅行，涉谷Parco就是一個最理想的購買地點，其他樓層可讓對動漫沒有太多興趣的人慢慢逛，然後動漫迷就可以自己去6樓尋寶。下面將介紹Parco 6樓的各商店，有《香港01》科技玩物頻道記者實地到訪取材攝影，可按圖放大各店的內籠及商品。

Pokemon Center Shibuya及任天堂官店的詳細介紹可見以下文章：



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Capcom Store Tokyo



店面很大，主要出售《魔物獵人》Monster Hunter系列的精品，另外也有洛克人Rockman、街頭霸王Street Fighter及《生化危機》Resident Evil等IP的周邊。最注目是Monster Hunter corner的紅火龍及太刀的模型，以及街霸的隆1:1波動拳雕像都是必影打卡位。

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Jump Shop



店面相當大，精品數量和種類豐富，打卡位也很多，店舖正面有1:1路飛雕像自然是必影，店舖旁邊的漫畫牆以及店內掛著許多簽名板也是不能錯過的打卡位。精品Lineup大概會隨Jump的連載人氣及動畫化等而隨時間不同，在取材之時店內最多的是《海賊王》One Piece、《咒術迴戰》及《鬼滅之刃》等的商品。

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TOKYO PARADE goods & cafe（合作Cafe）



TOKYO PARADE goods & cafe是「合作Cafe」，每期會和不同IP合作舉辦期間限定的主題Cafe及販售精品，取材之時是《日常》10周年紀念Cafe。在出發前可先到官方網頁查看今期舉辦的Cafe是否自己心水，撰文時合作的IP為「刀劍亂舞」，期間為2023年3月2日到5月8日。

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Koei Temco Spot（光榮官店）



店鋪面積不大，主要出售鍊金工房系列（萊莎、蘇菲等）及戰國無雙等光榮旗下遊戲的精品周邊。

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刀劍亂舞萬屋本鋪



《刀劍亂舞》的專門店，Fans自然是必去，不過刀劍亂舞是女性向IP對男性玩家而言吸引力始終較低。

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PENGUIN SOUVENIR



精品店，並非特定IP的官店，因此會有ACG以外的品牌精品如Marvel等供應。

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GG Shibuya Mobile esports cafe&bar



以電競為主題的Cafe，各座位都附有充電口，店內也有大電視播映《英雄聯盟》等遊戲的電競賽事直播。雖然一般未必會特意在這裡飲食，但如果旅伴正忙於在其他店鋪「搏殺」而自己又想抖抖時，便可在這裡坐坐。

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CYBERSPACE SHIBUYA詳細



地址：東京涉谷Parco 6樓

交通：JR涉谷站徒步5分鐘

官方網頁：https://shibuya.parco.jp/floor/detail/?f=6f