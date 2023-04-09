連登討論棄《海賊王》三個原因 嘆一代神作今非惜比:得老MK仲追緊｜《海賊王》One Piece連載廿多年，在全球累積極高人氣到現時仍是Jump的台柱漫畫；唯近年不少人認為海賊王的漫畫原作水準每況越下，香港連登討論區最近亦有人討論《海賊王》越來越不好看令人「棄坑」的原因。



海賊王忠粉YouTuber客觀分析 綜合三大水準下滑原因

連登用戶「耳讀筆回」日前在LIHKG討論區中發表帖文「棄海賊王嘅三個原因」，並在內文中分享了一條由頻道「曾秋教室」在約一年半前製作的影片「【漫畫教室】航海王是如何走下神壇，被抱怨越來越難看的？主要原因有3個。」，指自己被YouTube演算法推薦此影片；樓主並未對影片的論點置之可否，只是貼出影片中所整理《海賊王》越來越不好看的三個原因，並問其他連登用戶有沒有地方要補充。

https://www.youtube.com/watch?v=au227SzPAIU

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影片並非單純列出三個原因了事，而是有就每個原因舉出《海賊王》相應的篇章和話數，再加以分析說明。例如分鏡破碎這一點曾秋教室就舉出飽受批評的「和之國」篇中多個例子，指出和之國篇中經常有一場戰鬥打兩三頁就轉去另一個戰場，一段時間後又回到之前的戰鬥但過程已被省略，再以多年前路飛大戰惡龍的一段作比較，點出現時海賊王的分鏡及畫面令人難以閱讀。影片亦提到動畫版的製作組為動畫添加了不少內容，很大程度上補足了這三大缺點，並推薦漫畫已經追不下去的讀者可試試改看動畫版。

https://www.youtube.com/watch?v=au227SzPAIU

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帖文引來不少連登用戶討論，撰文時留言數已超過10頁，大部份人均認同現時《海賊王》的水準和觀看感是大不如前；不過也有人表示雖然《海賊王》今非惜比，但反正都追了那麼多年，就算沒以前那麼好看亦會繼續追下去，希望可以看到結局。

按圖放大連登仔認為《海賊王》點解越嚟越唔好睇：



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記者也分享一個個人對現時《海賊王》失望的地方，就是烏索普。明明烏索普在司法島時一改以往膽小怕事的性格，即使被打到遍體遴傷、全身包著繃帶，也仍以「狙擊王」的身份為拯救同伴不怕危險奮戰到底，以大型彈弓施展超長距離狙擊勇救魯賓、以及在路飛的命令下將世界政府旗幟燒掉的一幕均堪稱經典。

本來以為經過司法島之後，烏索普能成長為一個真男人；不料魚人島篇修煉兩年過後，烏索普瞬間打回原形，變回最初的縮骨，面對敵人第一時間也是走為上著，毫無男子氣慨可言。尾田是不是以為人們喜歡烏索普是喜歡看他出糗；而不知道人們喜歡烏索普，是喜歡他雖然生性膽小，卻能為了同伴、為了正確的事，鼓起比別人多一倍的勇氣，剋服自己的懦弱的性格挺身而戰。看著現在的烏索普，你根本不可能將他和當年在司法島上射擊世界政府的旗幟、敢於為了同伴與全世界為敵的男人聯想在一起。

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