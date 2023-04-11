動漫節ACGHK上星期在復活節連假中的4月8日，率先舉行「Culture Polygon 立派綜藝祭-春之陣-」3大活動；01空間包辦了今次售票活動，反應擁躍。HK01 Hashtech參觀了當中的 「春之陣活動 03｜ Canvas Project 全民偶像選拔賽 起動祭」 ，見識到年輕人現在非常熱衷的「香港日系女團」，比如早就已在亞博、西九登台的「乙女新夢」，還有ALECIA、モノクローム、Night Palette和オタクでも、アイドルやっていいですか。Team HK，以及台灣的昼食彼女Lunch Girls以及負責當主持人的偶像歌手幽夜，她們在台上魅力四射，偶像與fans之間的互動充滿生命力，令人不其然想一起揮動螢光棒、一齊打氣，現在來回帶睇睇當日的活動相片。



發掘潛力新人偶像

以「乙女新夢」為首的日系偶像組合近年在各大音樂祭的演出都令人印象難忘，當中日系idol fans的熱情應援「打Call」玩法，令台上台下打成一片。同時，香港其實還有無數地下女子偶像組合，不定期舉行迷你演出。今年動漫節將會舉辦一個名為Canvas Project 全民偶像選拔賽的活動，希望幫助有志參加香港偶像圈的年青人追夢。而今次起動祭則簡單講解了對參加者的要求、比賽形式、評判團體成員等等。

當日全體表演嘉賓及大賽評判，比如有音樂監製糖兄、日本藝人SOKO、日本idol葉月あすか。（香港動漫電玩節相片）

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香港日系女團icon 乙女新夢



乙女新夢當日除了是表演嘉賓，更是 Canvas Project 全民偶像選拔賽 中的導師團隊，她們會向各參加者教路，更為評判團的成員。隊長Rika當日更寄語各參加者，表示在香港當女團偶像非常不容易，但當中的體驗是絕對值得；並叫觀眾多點支持香港日系女團演出，推廣這個文化。

乙女新夢成員（左起）Rinka、Rika（隊長）、Maho、Ai

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幽夜｜載歌載舞做埋主持



當日共有7組表演嘉賓，打頭陣是當日的舞台女主持幽夜，她表演了TikTok大熱的「超ときめき♡宣伝部」名曲《すきっ！》。

幽夜表演「超ときめき♡宣伝部」名曲《すきっ！》。（鍾世傑 攝）

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ALECIA ｜解散前演出



香港的日系女團多數都是全職藝人，不少仍在求學，也有些是為了追夢，同時身兼另一份工作。所以，這些團體的人事變動是常有的事。比如當日登場的4人組合ALECIA（アレシア），正因為有隊員要出國發展，所以將會在4月尾解散。這次是她們各散東西前的尾二一次演出。

ALECIA 解散前演出。（鍾世傑 攝）

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モノクローム Monochrome｜熱唱美少女戰士



這團顏值非常高的モノクローム翻唱了《美女少戰士Crystal》主題曲《Moon Pride》，舞蹈動作令人想起水手服戰士。

Monochrome 翻唱了《美女少戰士Crystal》主題曲《Moon Pride》（鍾世傑 攝）

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Night Palette｜Fans互動元素十足



Night Palette是一支七人女團，她們曾經接受過香港01訪問，不知大家有否印像？當日她們台下的粉絲玩得最癲，會排排坐在地上，又會抬起同伴跟台上的女孩子手指指互動，之後又玩掉罐子，互動元素十足。



Night Palette是一支7人團，不過當日有一位成員未能出席。（鍾世傑 攝）

見台下粉絲抬起同伴，跟台上的Night Palette成員手指指互動。（鍾世傑 攝）

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オタドルTeam HK｜日本人成員驚喜講廣東話



組合全名「オタクでも、アイドルやっていいですか。Team HK」，是一隊有Shibuya109贊助，以「宅女也能成為偶像」為主題的女團，所以你會見到她們的團員會在台上拿螢光棒。當中成員包括香港人あや及日本人いのり（長髮那位），後者當日竟然首度在公開場合講廣東話！令fans非常驚喜！



オタクでも、アイドルやっていいですか。Team HK以宅女成為偶像為主題。（鍾世傑 攝）

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台妹世一．昼食彼女 Lunch Girls



人氣台灣女團昼食彼女 Lunch Girls，已經是第2次來香港演出了，她們的演出賣力，更有台灣女生獨特別嬌媚可愛，眼神動作都有攝人魅力。在完場後合照時段大排長龍。成功被她們「圈粉」的香港fans要留意了，她們10月就會解散，到時記得飛去台灣看Last Live。

人氣台灣女團昼食彼女 Lunch Girls再度來港演出。（鍾世傑 攝）

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