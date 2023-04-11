日網民票選十大最衝擊Jump連載完結 鬼滅第5冠軍是這經典攪笑漫｜日本漫畫雜誌《少年Jump》旗下的少年漫畫在全球均極受歡迎，多年來創出《龍珠》、《海賊王》、《男兒當入樽》、《火影忍者》、《全職獵人》等無數風靡全球的超人氣作品，而近年也有《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》說《Jump》是動漫界的龍頭相信沒人會反對。最近就有日本網站舉行投票，由網民選出「最衝擊性的Jump連載結束」Top 10。



人氣作品往往連載十年以上 唔知幾時望到個終點

《少年Jump》數十年來雖然創出如此多經典作品，但也有一個位時常受到動漫迷批判，就是（相信是因為雜誌方要求/壓力下）經常故意拉長作品的長度：像是動漫迷之間一直相傳《龍珠》本來在打完斯路就打算完結，但因為作品實在太受歡迎，有錢沒理由不賺，於是在編輯部要求下才多畫了布歐篇。不過另一方面，也因為Jump的人氣作品通常都會連載較長時間，所以在真的要完結時也往往更令讀者意外，甚至令人有「一個時代的終結」的感覺。

Jump人氣作品往往連載十年以上，因此作者早期和後期畫風也往往有很大變化。

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按圖放大睇日本網民票選最衝擊Jump連載完結Top10：



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未完時覺得佢拖 真係完咗時又想睇後續

記者個人來說比較意外的是《鬼滅之刃》完結得如此早：《鬼滅之刃》的人氣在2019年動畫播出之後達到巔峰，相信大家都仍記得當時宅界是鬼滅一門獨大，有動漫的地方以至差不多任何地方都會見到鬼滅，以至於形成一種社會現像是看鬼滅就如義務一般。

《鬼滅之刃》的單行本發行數亦突破天際，在2021年時已突破1.5億冊；但《鬼滅之刃》的作者「吾峠呼世晴」卻選擇急流勇退，將作品在炭治郎打倒無慘、完成了作品最初炭治郎的目標「將妹妹變回人類」之後完結，整部作品僅205話連載時間約四年。如果換了是一般的Jump漫畫，大概會在無慘之後再多加一個新boss（例如再編寫一個真正的大黑幕、正是他設計讓無慘變成鬼之類）、再花個一兩百話來打倒新黑幕，將連載延長一倍就可多賣一倍的單行本。

比起《死神》698話、《火影忍者》700話，鬼滅僅200話就完結是相當罕見。

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至於冠軍是空知英秋的《銀魂》也是頗合理，畢竟作為攪笑漫畫「連載結束」、「腰斬」等是空知英秋在作品中多次用上的梗，令讀者對「銀魂完結」有「狼來了」般的感覺；因此當《銀魂》真的正式完結時，反而令人有「不是真的吧」的落差感。

再見了萬事屋，再見了銀魂

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順便一提在Jump的已完結作品中，記者最想看到後續的當數《死神》；雖然當年《死神》連載到後期被人嘲笑為「回合制漫畫」、「潑墨仙人」等，但若單純以「潮度」及美術風格來看《死神》無疑漫畫界曠古爍今的傑作，亦影響了許多創作者，如近年超人氣日本樂隊「YOASOBI」成員「Ayase」就公開表示過自己的填詞風格深受《死神》影響。

而更重要的是《死神》20周年的紀念短編「獄頤鳴鳴篇」不論設定還是情節均極度吸引，而且是原作故事結束後的直接後續，令人非常想看繼續看接下來的發展；然而該短編推出後就一直沒有下文，令Fans們「吊癮」吊到非常辛苦。希望久保帶人可以哪天心血來潮將獄頤鳴鳴篇繼續畫下去吧。

另外是剛播出不久的千年血戰篇動畫做得非常好，推薦大家都去看看，Netflix就有。

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