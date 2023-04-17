消委會分析網遊手遊課金陷阱 投訴也難追討 教3招保障自身權益｜今時今日網絡遊戲、手機遊戲已可說是生活的一部份，以至許多一般不太在電腦或主機上「打機」的人也都會玩手機遊戲。然後手機遊戲往往離不開「課金」「抽蛋」，而心智未成熟兒童及青少年一旦沉迷其中，或會不能自以不停課金陷入無底深潭。本港消費者委員會在最近的《選擇》月刊中就有刊載相關報告，提及其接獲的手機和線上遊戲相關的消費糾紛。



消委會每年均接獲過百宗課金相關投訴 惟調停未必成功

據本港消委會最近在《選擇》月刊中公開的報告指，消委會在過去數年間每年均接獲約150~200宗和課金有關的投訴，而在2023年第1季（1至3月）亦已收到30宗投訴。消委會亦在該期月中列出三個和網路/手機遊戲及課金相關的投訴個案讓消費者參考。

消委會第588期選擇月刊中提及網路遊戲課金、被盜等問題。https://www.consumer.org.hk/tc/issue/558

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按圖放大睇消委會選擇月刊分析網遊手遊課金陷阱及投訴個案調停結果：



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個案一：13歲小孩一個月狂課金9萬



消委會報告中提及的第一個個案為梁小姐的13歲兒子。因經常要參與網路授課，梁小姐對兒子長時間使用手機電腦並未為意，亦未有安裝家長監控功能。惟梁小姐不知兒子沉迷手遊，到她收到銀行月結單，才發現兒子在一個月內於兩款遊戲中合共課金約9萬港元。梁小姐曾嘗試要求相關遊戲開發商退款，但最終只獲退4千元。梁小姐認為未滿18歲人士未有足夠成熟的心智對自己的消費行為負責，希望消委會可協助她取消交易並爭取全數退款。

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個案二：遊戲帳號被盜 裝備和道具遭洗劫一空



關先生是內地的網上遊戲玩家，一日他開啟遊戲後發現帳號中所有可交易的裝備、道具及遊戲幣都被轉走，包括已升級的珍貴裝備。關先生計算花費及參考交易平台中相關物品的售價，估計損失約港幣24000元。關先生向遊戲營運公司求助，該公司則建議關先生報警；關先生遂聯絡內地及香港警方，以及向本港消委會求助。

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個案三：遊戲體驗受損 要求退款遭拒



容先生遊玩一款「放置系」手遊，即玩家角色能力會隨時間自然增加，因此容先生認為角色創立時間是關鍵。然而10月時遊戲公司宣布會將容先生角色所在伺服器與另一個更早開放的伺服器合併，該伺服器的角色普遍比容先生之角色早一星期創立。容先生認為此安排打破遊戲平衡、嚴重影響其遊戲體驗，遂要求遊戲公司就他開始遊玩直至伺服器合併期間的交易消費共港幣25000元退款。遊戲公司表示款項經由應用程式商店平台付款，建議其向平台申請退款，惟平台方則表示退款需獲遊戲公司同意。容先生有感雙方互相推卸，遂向消委會求助。

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以上個案消委會均有介入調停，惟最後僅得梁小姐的個案獲成功退款。消委會認為另外兩個個案的事主如欲進一步追究及索償，可能需要徵詢法律意見。

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消委會總結：建議政府監管 消費者自己亦應保護自身權益

網絡遊戲、手機遊戲的普及與課金風氣的盛行是近年消費的一大議題；如何防止玩家，尤其是自我控制能力尚未成熟的兒童及青少年跌入遊戲消費陷阱在近年為世界各地關注。消委會提及香港現時並無針對網絡遊戲的法例，建議政府可考慮參考其他地區， 引入監管機制，針對網絡遊戲中獎機率、 銷售手法、退款機制、未成年人之消費保障等方面進行規管，維護消費者權益。

消委會亦建議遊戲遊戲商增加遊戲營運透明度， 如明確標示每個角色或商品的中獎機率、 引入「保底機制」及讓家長設定交易金額上限等，並以增設雙重認證等登入方法加強帳戶安全，提高對消費者的保障。

例如《原神》雖然5星角色出現率只得可憐的0.6%，不過因為有保底機制，只要累積或課金足夠的原石就必定可獲得5星角色。

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消委會教3招保障自身權益

消委會亦在報告中列出幾項建議，讓消費者i.e.遊戲玩家保障自己，以免蒙受損失。消委會建議家長活用Android和iOS等系統都有的家長監控功能，為孩童的智能裝置設定使用時間限制，並規定須經其家長批核下載程式或購買遊戲商品，以避免孩子過度消費。消委會亦提醒家長須小心看管帳戶，以免小朋友在其不為意下使用其密碼或Face ID作出轉帳、增值或購買等行為。

玩手遊亦需要注意保障自己

消委會第二項建議是注意網絡安全及帳號安全，消費者應謹慎保管帳號資料及密碼，選用包含大小寫字母、數字、符號多種組合及具一定長度的高強度密碼，並需要不時更改密碼。消委會亦建議消費者避免安裝來歷不明的程式，以及為自己的裝置安裝防毒及抗惡意程式，並定期更新作業系統、瀏覽器和應用程式以加強保護。

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消委會的第三項建議是「遊戲不好玩不能退款」，並指出以「遊戲體驗欠佳」為由申請退款是極為困難；因為當消費者購買的虛擬物品成功到帳後即等於交易完成，而遊戲開發商一般會表示退款需經由應用程式商店平台辦理，但另一方面平台又會指遊戲內容及營運由遊戲商控制，兩者角色有互相推卸之感。加上遊戲體驗並無客觀標準，主觀感受往往難以作為退款根據；如果遊戲商的註冊地或辦事處設於境外，消費者要跨境索償追討就更為困難。

消委會認為遊戲不好玩很難構成退款理由。網路圖片

《香港01》科技玩物頻道亦在此建議玩家理性消費，在課金之前再三考慮自己是否真的想要購入相關內容或抽蛋，還是只是「衝動性消費」，以免之後後悔。

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