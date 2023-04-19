內地玩家藉檢舉違禁品賺4隻RE4 無賴手法惹公憤 網店下架遊戲免禍｜CAPCOM開發的《Resident Evil 4》生化危機4重製版開售已近1個月，遊戲在全球玩家及評論均極受愛戴和好評，銷量亦節節造好。惟稍早時份網上流傳有一名中國大學生以卑劣手法「勒索」內地一間遊戲網店，最後成功免費獲得一共4隻RE4遊戲光碟，事件旋即在網路上瘋傳。截至4月19日，事件再有新發展。



網購遊戲收到光碟後申報遺禁品兼退款 網民怒罵偷盤哥

這位大學生被內地網民稱為「偷盤哥」（光碟在中國內地稱為「光盤」，偷盤即偷光碟之意）的惡行在百度貼被公開：這位偷盤哥最初在內地手機網購平台「拼多多」的一間商店訂購了兩隻PS5實體版本的《Resident Evil 4》，然而店方卻錯誤寄出了PS4版本的光碟。經雙方溝通後，店方將補寄PS5版的遊戲光碟予偷盤哥，並請求偷盤哥將PS4版本的光碟寄回給店方。惟當店方將PS5版本遊戲寄到偷盤哥手上後，偷盤哥突然向店方聲稱自己並不知道其訂購的遊戲來自香港，指摘店方售賣違禁遊戲並要求店方退款。

按圖放大網上流傳偷盤哥和店方的對話內容：



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由於中國政策與香港不同，中國內地所有遊戲均需要經過有關部門審核方能出售（即所謂版號）。而香港版遊戲並未經過中國政府審核，換言之在中國國內售賣這些遊戲是屬於灰色地帶以至是違法行為；如果遭到檢舉更可能會為店家帶來極大麻煩。只是內地遊戲玩家數量眾多對實體版遊戲一直有龐大需求，而有需求自然就有供應，因此內地遊戲商店都會以「自己方法」來出售遊戲，常見方式為使用代號暗指遊戲，如當年《Diablo 3》推出時，內地不少網店都以「大菠蘿3」借指；《Resident Evil 4》也有「保護傘4」、「李三光4」等別號。

大菠蘿3斤，你們懂的

對於偷盤哥的退款要求，店方表示願意退回款項，但亦希望偷盤哥能把寄錯的PS4版遊戲寄回店方。對此偷盤哥則表示由於此遊戲光碟屬違禁品，他怕惹禍上身不敢寄回遊戲，亦表示會交由平台處理並已上報工商管理局。後來偷盤哥直接經拼多多平台申請退款最初購買兩隻PS5版本遊戲的款項，拼多多亦將款項全額退回給偷盤哥；結果而言店家等如免費送出了4隻《Resident Evil 4》實體版遊戲予偷盤哥（價值約2000港元），還要有機會被平台以至中國政府懲罰。

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寒蟬效應 網店怕被騙貨還被檢舉紛紛下架遊戲

此事爆出之後引起廣泛迴響以至可說是觸發了「寒蟬效應」；如上文所述內地很多遊戲商店一直有售賣未經中國官方審核的遊戲軟件，事件發生後大量遊戲店將商品下架，以避免類似偷盤哥的事件發生在自己身上，亦因而令大量內地玩家無法購買遊戲。事發後有玩家向其他遊戲商店詢問有沒有生化4，獲回覆「禁售遊戲，永久沒有」；即使改以代號「保護傘4」詢問亦獲回覆沒有。此外亦有人開始模仿偷盤哥的無賴行為，在購買日版模型、玩具並收到貨之後，以「因為內地沒有正式代理，懷疑是彷造或走私品」為主向平台申請退款。

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事件引起內地玩家公憤；雖然沒有確實証據，但網民普遍認為偷盤哥正是看準店家出售灰色貨物、怕被檢舉而不敢和買家企硬，有恃無恐之下才在申請退款同時不將遊戲寄回店方。網民不齒偷盤哥實質等同偷竊的無賴行為，更重要是令到內地廣大遊戲迷難以購買遊戲及其他動漫產品；有部份網民正在協助店舖尋求正規渠道的幫助，據傳更有網民已將偷盤哥「起底」，在百度貼吧等公開其住址姓名電話等個人資料，有網民轟炸偷盤哥的電話，或是購買花圈等殯儀物品寄給偷盤哥等。

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嫌疑人百度貼吧發文道歉 反被揭穿其實是慣犯

事情鬧大之後相信是偷盤哥本人在百度帖吧發表道歉文，指自己是上海的大學生，而購買遊戲的則是自己的同學，因為借用了自己不常用的手機號碼才找到自己頭上。他指自己和同學均不是硬核遊戲迷，並不情況生化危機是什麼遊戲，且是真的因為發現遊戲是違禁品才不敢將其寄回，而非是意圖「白嫖」遊戲；並表示室友為人大方，不是會白嫖遊戲的人。他亦在帖文中貼出了幾張對話記錄來以作証明。

然而許多網民對此道歉並不收貨，其說辭中將一切歸咎為誤會，暗指自己根本沒錯，亦有人認為這「同學」根本不存在一切都是偷盤哥一人分飾兩角自導自演。網民更從對話內容中認為偷盤哥並非首次「作案」，而是早對「到貨後申報退款」手法有經驗和預謀的慣犯，因此這份道歉反而是火上添油令網民對偷盤哥更為憤怒。

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店長大方願息事寧人不作追究玩家激讚

另一方面，最初被「偷盤哥」勒索的店家只是一家小店，除了網店外還在深圳經營一家實體遊戲店「专治社恐游戏体验店」；據報實體店一直虧損，但老闆在興趣、老顧客的支持和網店收入幫補一直維持著實體店。店長亦就偷盤哥一事發布影片，指自己不支持其他網民「網暴」偷盤哥及繼續公布其個人訊息，亦從沒公開過偷盤哥的個人訊息。店長甚至在影片中大方承認自己售賣的是違禁品，偷盤哥想要舉報也都可以；她只希望偷盤哥作為玩家，能寄回一片光碟予店方，另一片光碟則可留著自己玩，七百多元的款項也都不追究了，只希望偷盤哥以後別再做這類事情，今次事件亦能就此平息。

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店長大方和真誠的態度獲玩家激讚，而幸好事件目前正向好方向發展；最初受害的店鋪在今天表示偷盤哥已於4月18日上午將相關款項退還給店方，也感謝玩家們對她的支持，對該店而言算是避免了最壞的情況。惟內地一眾售賣遊戲、模型等水貨的商店可能還會維持低調一段時間、暫不販售無版號或代理的產品以免被「槍打出頭鳥」；內地遊戲迷或動漫迷想要像以往較容易買到商品可能要再等等了。