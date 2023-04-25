地平線西域禁地 炙炎海岸 Horizon Forbidden West的PS5獨佔DLC《炙炎海岸》已推出，遊戲早期受到全球媒體一致好評，但當大部份玩家打爆機後，卻集體負評洗版，原因是DLC故事後段，女主角的同性戀劇情安排。



《地平線西域禁地》Horizon Forbidden West的PS5獨佔DLC內容「炙炎海岸」Burning Shores在4月19日推出，DLC獲得IGN等媒體的高分甚至滿分評價。然而在DLC推出數日、玩家陸續完成遊戲之後，在玩家評價部分卻相當慘烈，在撰文時僅得3.8分（10分滿分）。

在評分網站「Metacritic」上，炙炎海岸在撰文之時的媒體及評論家評分有82分，屬於頗高的水平，和《瘟疫傳說：鎮魂曲》、《萊莎的鍊金工房3》以及在玩家中極受好評的《Stray》相約。不過其玩家評分就相當之低，在撰文之時其玩家評分為3.8分；在1300個玩家評分中有800個為負評，462個正評，一半一半的則有38個。

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批評遊戲的玩家主要指出「炙炎海岸」沒有為遊戲引入如空中戰鬥等真正的新玩法，只是在既有的機制增加少量新內容；亦有玩家對DLC限定PS5平台感到不滿。不過最多人不滿的地方則是劇情以及將主角Aloy亞蘿伊變為同性戀這一點上。

按圖放大部份Metacritic玩家對地平線西域禁地DLC炙炎海岸評分：



+ 1

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一位評0分的玩家「Rafadsp」表示：遊戲女主角一直以來Aloy從來沒有表現過任何同性戀傾向，忽然引入女同性戀情節，只是為了討好近年歐美流行的覺醒文化（woke culture）。他亦表示自己因此沒有購入此DLC，並指對自己而言此IP已死。另一位評0分的玩家「Vangka」表示對開發團隊Guerrilla感到非常失望，指其摧毀了一個非常受愛戴的作品及角色，對於團隊加入LGBT元素將遊戲複雜化大為不解，亦十分痛心，並表示今後不會再購買任何Guerrilla開發的遊戲。

DLC劇情中有亞蘿伊和世加擁吻的場面

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如果正考慮是否購入「炙炎海岸」，可考慮參考Metacritic及其他評分網站的玩家評價；不過值得一提的是Metacritic等網站的玩家留言或評分，均沒有要求玩家購入後遊戲才能評論；因此不論是正評還是負評，都存在是「打手」或是「水軍」灌水的可能性，亦有可能是想看熱鬧的人煽風點火一起洗負評，難以保證所有玩家的評分都有玩過遊戲之後發自真心的評論。無論媒體評分還是玩家評分，始終只能作參考；一款遊戲無論有多少好評或負評，最終還是要親身玩過才會知道自己喜不喜歡、適不適合自己。

當然玩家完全可以因為反對遊戲強加LGBT元素而討厭及抵制它；但只是因為討厭遊戲裡的一個元素，而漠視遊戲其他的內容及優點、評下其為毫無價值的0分的話，個人覺得未免有點任性和不負責任了。

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