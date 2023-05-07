香港多年LoL玩家突被永Ban 高額請律師控訴獲覆原因是用了Discord｜英雄聯盟（League of Legends / LoL）台服自從Riot飛起原台灣代理「Garena」，改為借台灣大哥大公司代理、實際上等同由Riot原廠直營，原本台服玩家都對變為「原廠直營」後的台服非常期待，不料在轉換之後遊戲接連發生各種風波，最近甚至有玩家投訴官方胡亂永久封鎖玩家（永ban），令多年進度及所收集物品付之一炬。



香港多年LoL玩家突然被永Ban 被指用「第三方程式」

日前一位來自香港的《英雄聯盟》（League of Legends / LoL）玩家在巴哈姆特討論區中發表帖文「真的無話可說了...」訴苦：內容指樓主由中學開始便玩LoL直到出社會工作；到聯盟戰棋出現後更花時間努力研究，到現時已合共有8季打上菁英排名，亦致力於收集全造型和聯盟精靈。

而Riot方面卻在今年3月突然封鎖了樓主的帳號，理由是樓主使用了「第三方程式」；而樓主自問從來沒有用過任何程式或「外掛」去修改數據或影響他人，和客服商討無果後，決定請律師從香港告到台灣代理以証明自己清白。

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花鉅費聘律師越洋控訴問被ban原因 獲覆是用了Discord

樓主表示自己作為消費者在遊戲裡消費，突然一句「使用了第三方程式」就不允許樓主存取自己真金白銀買的虛擬商品，要求提供資訊卻不回應，樓主認為這根本不是一個應該在文明社會發生的事情，於是樓主即使要破費聘用律師亦要証明自己是對的。

結果樓主將律師信寄到大哥大（英雄聯盟台服的營運公司，遊戲實質營運由Riot負責）後終於收到客服的回覆，樓主到底是用了甚麼「第三方程式」才被ban；結果竟然是在遊戲玩家間極為廣泛使用的語音通訊軟體「Discord」：官方封鎖樓主的原因是「使用Discord連接客戶端進入遊戲房間」，「因此被判定為使用第三方程式而永久封鎖」。

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樓主表示對此答覆完全無法理解，懷疑「這裡真的是我生活的地球嗎」，並表示學會了「人性的下限」，現時遊戲一堆人開掛、開腳本玩遊戲沒處理，而花了超過5萬台幣的樓主開Discord玩遊戲卻被封。

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此帖文一出之後引起廣泛迴響，許多網友更是直呼離譜，因為Discord大概是現時最多遊戲玩家使用的語音通訊軟體；就連PS5都已經將Discord整合至其系統，玩家可在PS5中經Discord進行語音聊天。Discord本身亦整合了許多知名遊戲，玩家可將自己的遊戲帳號與Discord連結，透過其發送遊戲邀請到群組讓朋友直接加入，省時方便；然而此功能並不會修改遊戲數據或讓玩家取得任何本不該擁有的優勢，與一般理解的「外掛」相差甚遠。

查看《英雄聯盟》Riot官方有關「第三方軟體」的文章，Riot指出「任何軟體都不應直接影響玩家的遊戲內體驗，從按下開始』的那一刻到遊戲結束畫面出現為止」，亦表示「我們不喜歡那些能替玩家帶來可觀優勢的程式」。

https://support-leagueoflegends.riotgames.com/hc/zh-tw/articles/225266848-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F

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現時玩多人遊戲時使用Discord已是常態，不單是玩LoL，其他如玩FF14、CS、Apex Legends等多人線上遊戲或團隊對戰遊戲時都會使用Discord邊聊邊玩，以至於許多遊戲本來就內建語音通話功能；因此即使Discord在一些遊戲的使用者條款中的確可被歸類為「第三方軟體」，但實際上幾乎沒有單純使用Discord語音聊天而被封鎖遊戲帳號的案例。

經Discord組隊入Game+組成語音對話是不少玩家都有在使用的功能。（網路圖片）

據樓主貼出的LoL客服回覆，樓主被ban並非是因為使用了Discord的「語音功能」，而是「使用Discord連接客戶端進入遊戲房間」才被判定為使用第三方軟體；但即便如此，使用Discord的組隊入Game功能也不會為玩家提供到任何官方列舉的「優勢」，也讓網民們紛紛在留言吐槽「邀請功能不是Riot自己整合的嗎」、「所以你不寄律師信他們可能連講都不想講」、「要不要還你G社」等等；也有玩家指出OBS等用來進行直播的軟件亦是「第三方軟件」，如此一來所有LOL的直播主都應該要永Ban才對。

樓主表示法律相關費用估計高達十三萬港幣。

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更諷刺的是台服目前受嚴重外掛問題困擾，然而Riot卻在處理外掛問題上力度不足而被玩家垢病，甚至有玩家反映外掛泛濫到「最近每兩三場就有一個外掛」；真正使用外掛破壞遊戲的人逍遙法外，正經玩遊戲、有花真金白銀消費的玩家卻被永Ban，即使自己不是當事人也會感到氣忿不平。

LoL台服改由Riot原廠直營後（台灣大哥大是表面上的代理商，台服實際掌權人是原廠Riot）即爆出一連串事件，首先有擾攘好一段時間的連線品質及帳號轉移失敗問題，然而又有國服玩家湧入影響遊戲生態，最近又有外掛泛濫嚴重影響遊戲體驗。連串令玩家失望的事態下，不少玩家開始重新思考原廠是否真的比Garena代理好；畢竟被寄予厚望的原廠在如此短期間連續多次打擊玩家信心，也難怪會有人開始懷念當時評價已不算好的Garena了。

最近LoL台服飽受外掛問題困擾。（網路圖片）

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英雄聯盟官方在早前已發表聲明指使用Discord的「語音功能」並不會違反遊戲規章，請玩家放心；但是對於今次樓主被ban的原因「使用Discord連接客戶端進入遊戲房間」則未有說明，有玩家質疑其玩文字遊戲。而該官方公告中的「該消息並非屬實」一句，似是暗指原帖文樓主造謠；而最初在巴哈發帖的樓主亦留言表示自己沒有作假。但事隔多日後未見樓主有進一步發表，或者是已拿回了帳號，也可能真的整件事是樓主作假帶風向，事情大概會就樣不了了之吧。

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