《高達W》點解會同《尚氣》扯上關係？原來加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu ／ 即是《尚氣》男主角）在《Barbie》真人電影預告片，一身綠色小背心造型，跟《高達W》「自爆仔」希羅尤9成9咁似！香港facebook 「GUNDAM Lab 高達研究所」專頁P了一張有趣的改圖，劉思慕本人看了很喜歡，就將圖片share到IG Story上。



香港facebook 「GUNDAM研究所」專頁P了一張劉思慕扮希羅改圖，劉思慕本人看了很喜歡，就將圖片share到IG Story上。

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其實希羅尤的軍綠小背心+黑色短褲造型，多年來都不斷跟其他人「撞衫」，當中最多人share過，就是一件H&M的女裝背心，超好笑。

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撞到正｜網民發表高達W AI畫

而「啱啱遇著剛剛」，外國有AI畫家將人工智能，將《新機動戰記 高達W》中主要角色如五小強、女主角莉莉娜都化身為真人版，相片質素超高！90年代推出的《高達W》，當時曾明言是因為日本正流行SMAP這隊5人（本來6人）男團以及《聖鬥士星矢》等有眾數男角的動畫，因此多年來，女fans都不斷FF「如果《高達W》五位主角化身真人，應該邊個演」，但今次真的是一個完美演譯了，五位AI版主角真的師氣靚仔到爆，即睇一系列完成品相片吧。

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(相片來源：白河愁ACE／GUNDAM Lab 高達研究所)

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