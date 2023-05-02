《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）將於5月3日在港開畫，這部MCU 漫威超級英雄片在外國的首輪影評叫好，即睇《銀河守護隊3》入場前必識8件事。



影評人：比起GOTG3，MCU第4階段咁多套電影、都係垃圾

作為系列名導James Gunn在漫威轉會到DC前最後一部作品，今集「結尾」道謝的感覺非常重，被指水準為三部曲之冠，甚至比任何一部MCU第4階段電影都要好。而James Gunn在專訪中就透露，今集將有重要角色死去，也有成員要離開守護隊！

銀河守護隊3是系列名導James Gunn在漫威轉會到DC前最後一部作品

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01｜一人死去、一人離開



James Gunn表示今集將會有一位角色離隊，一位重要人物死去，網上傳得最盛就是星爵會離隊，第2集已經有勇度自我犧牲救了養子星爵，究竟又有那位角色死去？

ames Gunn表示今集將會有一位角色離隊，一位重要人物死去。

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02｜浣熊火箭身世公開



今集將進一步解開浣熊Rocket的身世，原來對火箭作出殘酷基因改造的人，正是今集的最後波士至高進化者 (High Evolutionary) ，在電影內你會看到Rocket跟其他3位被改造過的動物朋友，還會解釋Rocket這名字的由來。

浣熊火箭身世公開

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03｜嘉魔娜／星爵／涅布拉三角戀？



嘉魔娜在《復3》被養父魁隆殺死，《復4》中雖然另一時間線的嘉魔娜穿越歸來，但與星爵已成陌路人。《銀3》她再度現身，卻指星爵與義妹「涅布拉」（Nebula）更像一對共過患難的男女，究竟星爵會否棄姐投妹？

嘉魔娜／星爵／涅布拉三角戀？

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04｜樹人Groot玩具劇透新能力



繼小樹人、反叛青年樹人後，今集樹人變了個大隻佬，在預造中他可以生出3對手360度開槍，而Marvel Legend系列又劇透了他最終可以長出雙翼飛行，戰力爆升！

樹人Groot最終可以長出雙翼飛行，戰力爆升！

05｜螳螂女德克斯感情開花？



在聖誕特備節目中，已證實了螳螂女曼迪斯為星爵同父異母妹妹，她跟全家已死的德克斯 Drax 很可能發展出新的感情線？

螳螂女曼迪斯跟德克斯 Drax 很可能發展出新的感情線？

06｜人狗情未了



在Disney+ 《GOTG》聖誕特備節目中曾經出場的金球獎視帝Kevin Bacon、以及蘇聯太空狗Cosmo將再度出場，狗狗甚至出現了在海報中。

蘇聯太空狗Cosmo將再度出場

金球獎視帝Kevin Bacon 除了在GOTG客串，其實自己也演過X-Men

07｜新敵人化敵為友



《銀2》最後一個彩蛋，曾出現Adam Warlock這個名字。他是守榮星（The Sovereign）女祭司長艾莎的兒子，奉母名追殺守護隊。原作中他其實是正義之士，也有加入銀河守護隊。

Adam Warlock是守榮星（The Sovereign）女祭司長艾莎的兒子

原作中他其實是正義之士，也有加入銀河守護隊。

08｜今集最後波士



至高進化者 (High Evolutionary) 為《銀3》最終波士，擁有近乎不朽的壽命，能夠「基因可以分解再裝嵌」的高智慧，他決心將宇宙中所有低智慧生物都改造一番，Rocket就是他的「傑作」。

至高進化者 (High Evolutionary) 為《銀3》最終波士

他決心將宇宙中所有低智慧生物都改造一番，Rocket就是他的「傑作」。