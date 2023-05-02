白朮強不強值不值得抽 原神3.6攻略 白朮聖遺物武器組隊分析｜《原神》最新3.6版來到下半，蛋池亦將更新為5星角色「白述」及「甘雨」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道提供白朮全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



白朮角色簡介



白朮是《原神》3.6版本中新推出的5星草屬性法器角色，是璃月港中的藥廬「不卜盧」的主人。白朮這個角色在遊戲極早期當玩家初次來到璃月港時就已出場，然後在兩年多的期間也偶然會在主線或活動中亮相，但直到遊戲的3.6版本才實裝成可操作角色。白朮作為美型男角色對女玩家較有吸引力；不過在男性玩家之中的人氣自然就比不上雷電將軍、草神、胡桃以及同期pickup的甘雨等人氣角色了。

白朮和長生

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白朮強嗎 值得抽嗎



白朮是一個功能很多的角色，他一個人就能提供護盾、治療和一定程度的後台上草能力，作為輔助角色的能力堪稱完美；最重要是白朮還有貴重的綻放/激化反應傷害提升效果，在堆滿天賦的情況下可為隊友提供高達100%的綻放傷害和40%的激化傷害加成，非常強勁。

但另一方面現時各種綻放和激化隊的隊型已十分成熟，核心成員亦早已齊腳，即使將原本的輔助角色換成白朮，固然隊伍整體能力會有所提升，但主要亦是錦上添花，而不是非白朮不可。

3.6版本的白朮蛋池

總結而言白朮很強，對激化和綻放隊的提升相當大，但作為角色而言並不像雷電將軍或草神般、只要抽回來就能令玩家整個陣容及組隊可能性大為提升；亦並非像鍾離、萬葉般百搭萬用；這樣比較之下白朮便算不上非抽不可。如果你原石很多，又缺盾奶/草屬角色，又或是追求完美配隊要打出上限，便可以考慮抽白朮；不過對於無課/輕課玩家而言，個人會比較建議留石來抽將於4版推出的新角色如水神等。

但講到尾還是那一句《原神》是個對強度要求極低的遊戲，抽蛋永遠的唯一建議就是去抽自己喜歡的角色；如果覺得白朮對你來說很吸引那抽下去就對了。

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白朮命之座相關



白朮命之座的提升並不明顯，唯一是2命效果令白述在後台也能發動「遊絲徵靈」，從而提供後台掛草及火力，算是機制命座；不過目前而言並不太值得為了這個小機制而投資到抽2命（除非將來有人就此開發到一些神奇的配置），因此除非你真的非常有愛，否則沒有需要抽白朮的命之座。

+ 1

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白朮武器相關



白朮的專武「碧落之瓏」效果不俗，能同時提供充能和增傷。只是碧落之瓏雖然可完美配合白朮間歇性產生護盾的機制，但是白朮作為需要堆生命的輔助向角色，白朮自身的雙爆和傷害不會太高，換言之碧落之瓏效果的12%增傷雖然肯定是比沒有好，但亦不是非常強。

碧落之瓏

在此之上若再考慮泛用性，碧落之瓏的副屬為生命值百份比，而現時需要生命值的法器角色除了白朮外就只得珊瑚宮心海和芭芭拉；惟後兩者基本上只要用鍛造武器的「試作金珀」以至3星的「討龍英傑傳」就已能很好地發揮了，沒有需要用到五星武器。可通過鍛造獲得的4星武器「試作金珀」不單副屬同樣為生命百份比、同樣可為自身回復能量，更可以為全隊回復生命，可作為白朮武器的4星之選，而且單論輔助能力比碧落之瓏還強。

試作金珀強無敵，推薦大家都去造一把滿精。

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再加上和碧落之瓏同武器池的另一把武器「阿莫斯之弓」雖然是甘雨的最佳武器，但是阿莫斯之弓有機會在普池抽到（雖然普池出什麼全看運），在一個武器池抽給輔助角色用而且有優秀下位替代的專武、而同池另一把又是普池武器，感覺實在不化算；除非你本身會抽白朮同時預算很多，又很堅持一定要將專武交到白朮手上，否則都不建議抽今次的武器池。

建議跳過今次武器池，實在不太抵抽

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白朮聖遺物相關



作為輔助角色白朮的聖遺物較自由，可視不同配隊和所用武器調整；不過由於白朮十分需要充能，因此較為推薦2絕緣+2千岩/花海/草套。想用4件套的話可選花海套4件或海染4件；如果白朮有2命則可考慮千岩套4件。

主詞條方面基本上就是充能沙+生命杯+生命頭：白朮對能量的需求極大、基本上綁定充能沙（除非副詞條有極多充能，或是用副屬充能的武器），同時白朮又需要50000點生命值來達到其天賦「在地為化」的最大效果。而在只有兩個主生命聖遺物（因要用充能沙）前提下要達到50000生命值是很難的：如記者的90級心海用試作金珀和生水生聖遺物，也只是剛好4萬HP出頭；因此不用太怕會溢出，盡量在副詞條找生命值、%生命值和充能即可。

在地為化需要50000生命值，而且要開了大才能為隊友提供綻放/激化加成，因此白述需要極大量充能和生命。

充能方面如果用試作金珀，建議最少200最好220%充能，如果有專武的話則可減少一些。至於其他攻擊、雙爆、精通等對白朮都是沒用，完全不需要。

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白朮組隊相關



基本上白述的組隊就是放進任何綻放/激化隊當第4人，也可當成只要有草神的地方就可組白述，例如「妮綻放隊」可配成妮露+心海+草神+白述、「草神國家隊」可配成久崎忍+行秋+草神+白述、激化隊可組成神子+刻晴+草神+白述等。