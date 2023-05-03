PS5 Pro 被外媒爆料：完全肯定開發中！將於這日子正式發售！｜PS5 PlayStation 5已推出兩年有多，玩家們都開始期待慣例推出的半代升級「PS5 Pro」到底什麼時候推出；最近就有外國媒體再爆料供出PS5 Pro的正式發售日期。



爆料指100%肯定PS5 Pro開發中 估計2024年底上市

外國知名遊戲爆料人「Tome Henderson」最近在爆料向媒體「Insider Gaming」上，再次發表關於Sony即將推出的PlayStation硬件產品及PS5半代升級PS5 Pro的爆料文章：他指Insider Gaming指其現時可以100%確定報導PS5的半代升級主機「PS5 Pro」正在開發中。當然Sony不一定會將此半代升級命名為PS5 Pro，亦有權隨時中止其開發及發售。

https://insider-gaming.com/playstation-5-hardware-2024/

👉崩壞：星穹鐵道首抽攻略｜刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊

Insider Gaming估計PS5 Pro將於2024年底正式發售，和PS5推出相隔約4年；相比起來PS4和PS4之間只相隔了三年，PS5 Pro的推出更遲。不過考慮到PS5的機能已能順暢運行各款3A級遊戲，升級版稍為推遲一點再推出亦不出奇。

Insider Gaming亦表示供遊戲開發者使用的開發工具套組（Development kit）將於今年開始，Sony旗下的第一廠最快會於今年夏季收到開發機，而第三廠則可能要到今年尾才收到開發機。

👉甘雨強不強值不值得抽｜原神3.6攻略 甘雨聖遺物武器組隊分析

文章也整理了其他Sony未推出的PlayStation相關硬件的情報及爆料，包括無障礙手掣「Project Leonardo」、新款「外置光碟機版PS5」以及一款尚未公開、支援PS5的無線耳機。

Project Leonardo

另外值得一提是踏入2023年之後除了關於PS5 Pro的傳聞和爆料之外，還有不少爆料指Sony將於今夏進行新硬件的發布會；以及有爆料指Sony正開發新一代的手提遊戲機，代號「Q Lite」，詳細可看以下文章：

👉PS5 Pro｜Sony爆料除PS5 Pro外尚有新硬件產品 6月初將舉行發布會