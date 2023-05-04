《我推的孩子》作為4月「霸權番」動畫，加上《鬼滅之刃》、《夏日時光》、《莉可麗絲》、《孤獨搖滾》通通中槍，全部被指「過大評價」，是沒有真材實料的虛火過譽作品！最近Twitter（＠Ui518）有張梗圖，指每季大熱動畫都會有haters，指作品是被「過大評價」的過譽之作，沒有真材實料。



有品味定中二病？乜片都話：過大評價

這張圖被fb page「追番萌新黨」轉載，表示：時不時就出現導近期人氣作看不順眼的動畫宅，吸引了700多個share和2千幾個留言，有人認為大熱動畫「唔睇冇話題」，不用那麼認真；那究竟網民認為梗圖中5部作品是不是真的被過大評價？網民回應：「我推的孩子就只有首集神展開，之後都是老套路，過譽了」「可是YOASOBI的歌真的很好聽啊」「鬼滅動畫質量是好，但連帶原作都被捧的太高了，有點捧殺的味道」「莉可莉絲劇情一般，但角色們挺香」「基本上孤獨搖滾反而是黑馬，過度宣蝕的是同季度的鏈鋸人」

睡覺開冷氣校這溫度最慳電｜專家列4招貼士 一件事更耗電絕對別做

😅網民選10套過譽作品😅

+ 6

旺角一番賞店被檢控 網民疑客不滿銷售法報警 網紅爆4賤招+破解法

不是討厭大熱作，而是很怕狂粉

也有些網民並非特別討厭一部大熱作品，而是「是討厭那些作品的狂粉吧」，像留言講Mirror一樣，一言不合就犯了「鏡安法」被狂粉圍堵，所以避之則吉。另有網民在回應中發享對另些作品的感想：「東京愛哭鬼才真的是過大評價，除了主題曲是鬍子男唱的值得討論以外劇情根本廁紙」「看來地獄樂是沒人看到無人討論，連被指過譽文的機會也沒有」「紅的作品沒深度就是會被臭爛 巨人討論度不輸上面每一部也沒人在臭」

最排fb流行的動畫生涯喜好表，都叫人選出自己認為過譽的作品

不只網民如此，連日本女星本田翼都曾被指盲撐鬼滅、狂踩One Piece

AV女優排名4月Top100：素海霖為港增光、一原因排名負令和新人王

不是辯論賽｜一百個人一百種聲音

總之言之，網民認為理性的「反」沒問題，別極端得像haters，在相關討論上留言踩低別人、抬高自己：「本來就不可能有一部作品可以100%符合所有人的胃口，針對作品優缺點的理性討論也是大家樂見的，至於把氣氛搞臭的不外乎就是那些無腦吹跟無腦黑，這些人其實不是真的想坐下來跟你聊聊這部作品，單純只是想從這場辯論賽中獲勝而已。」各位讀者又如何想法？不妨留言分享一下你心目中的過譽之作！

在香港「高達同好聚」上，就有一位網民專門狙擊水星的魔女「可悲又可憐」

原文fb連結：Link