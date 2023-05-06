俄羅斯美少女coser「Saya Scarlet」，自從2017年以一身初音未來Cosplay在東京機場被「Youは何しに日本へ？」（You為什麼來日本？）節目「野生捕獲」做訪問上電視後，這位天生大眼可愛、喜愛日本ACG文化的俄國萌娘，在日本以至全球俘虜了大批fans！Saya Scarlet皮膚白皙，眼大大連大眼仔con都不用戴就有如洋娃娃，真是天生適合cosplay，她連年到日本參加各event cos初音跟其他角色，有30萬followers。



俄羅斯初音｜帶埋貓貓移居日本

最近Saya又在Twitter報喜，原來她幾年來開心玩cos外，一直都努力在俄國學日文，近日正式宣布帶同家中貓貓移居日本，繼續學日本語，Tweet得到8萬人畀心心祝福！

Saya Scarlet2017年以一身初音未來Cosplay在東京機場被「野生捕獲」

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SayaScarlet01 截圖

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努力多年不放棄日本夢令fans佩服

連家中一對貓貓都已經移居日本了，真爽。日本網民點睇Saya移民日本呢？「歡迎你！如果你變得更加喜歡日本就好了，俄羅斯的初音：Saya Scarlet 小姐」「為了圓夢你真的好努力，了不起！」「知你為了來日本，學了很多年外語、也儲了很多年錢（17年開始、而且受疫情影響了），這份決心令我更尊敬你。」「俄羅斯打緊仗，恭喜晒你成功亡命」

連家中一對貓貓都跟Saya已經移居日本了，真爽。SayaScarlet01 相片

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不知大家有沒有發現，移居日本後，Saya除了戴wig扮初音，甚至連自己本身的雙馬尾長髮，都已經染成綠色，根本就是初音本體！一起來看她可愛的初音cos照吧。

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Saya Scarlet

國籍：俄羅斯

生日：4月16日

年齡：秘密

IG：SayaScarlet01

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