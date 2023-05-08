星矢慘被真人化，《聖鬥士星矢The Beginning》真人版電影票房仆直爆死，這單新聞相信已有人看過，但有網民發現電影公司其實隱藏了更羞家的數字！衰開有條路就更多人爆黑幕，原來《星矢》大爆死背後，有兩個男人要負全責！但卻有一個好運的人，竟為此事而因禍得福？



日媒不報兩個真正恥辱真相

《聖鬥士星矢The Beginning》是東映花了81億美元製作重榜投資，這片商在日本勢力極大，有些難看的數字避重就輕，沒有在日本媒體公開，上網頁Box Office Mojo 就即時現形。《星矢》真人版4月28日起於日本、羅馬尼亞、墨西哥、哥倫比亞4國率先上映，3日僅錄得240萬美元票房，《星矢》「祖國」日本全國近300多間戲院上畫，僅錄得36萬美元（約280萬港元）收入，即每日不足93萬港元， 除開每間戲院一日得3千蚊收入，入座率不足5％！更羞家的是，堂堂星矢原產地…日本全國票房竟不及墨西哥3日100萬美元的3分1。

《聖鬥士星矢The Beginning》電影海報

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事件簡單整理懶人包

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《聖鬥士星矢The Beginning》全球首周票房數字（https://www.boxofficemojo.com）

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業內人士爆星矢仆直背後兩大罪人

第1戰犯車田正美｜《星矢》真人版死因，最多網民吐槽聖衣設計樣衰，魔改後無法令人聯想起原作，更大問題是不像動漫中的金屬聖衣般閃閃生光，變成平平無奇、皮革質感的防具。在香港的星矢討論區，多數人都表示「冇feel」、「亂改」、「要向原作者道歉」，但近日卻有人爆料，令聖衣變樣衰的「罪人」正是原作者車田正美，電影版聖衣原本是想跟足原作，車田正美卻大力反對，認為星矢已誕生38年需大力改革，才推倒重來改成更有真實感的皮革戰衣。

車田正美官方照

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第2戰犯Mario｜全球收21億美元

過去幾年，日本電影票房都是靠《名偵探柯南》電影版跟Marvel互鬥，每年都成功打敗漫威守住日本電影的面子。但今年連柯南都要投降，通通都敗於《超級瑪利歐兄弟電影版》手上，任天堂名作改篇作，截至5月1日全球已大收21億美元，單是日本開畫三日，已收500億日圓，刷新了日本紀錄。又Mario又柯南，接下來又有《銀河守護隊3》，東映選擇在4月尾5月初上映《星矢》究竟是吃錯甚麼藥？

《超級瑪利歐兄弟電影版》劇照

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《星矢》輸光《One Piece 》《男兒當入樽》賺來的錢，卻有1人因禍得福？

《星矢》真人版由東映動畫投資，網民笑言一次過燒了前兩年靠《One Piece Film RED》賺來的92億Yen、跟《The First Slam Dunk》賺來的100億Yen。不過，卻有一部重要的漫畫改篇作品《One Piece》Netflix真人版間接因禍得福？

星矢恐怕會輸光東映靠《The First Slam Dunk》《One Piece Film Red》賺來的收入

Netflix東映知驚 急救 《ONE PIECE》真人劇集

Netflix獨家《ONE PIECE》真人版劇集，4月曾安排相關人士睇毛片，觀眾99.9％都認為是垃圾片毀原作，令尾田非常擔心，雖然片廠都會作出相應救亡，但恐怕都只是些換湯不換藥的小修補。

《ONE PIECE》真人版劇集會否繼續毀原作？

尾田：我一日唔滿意都唔畀播！

然而「多得」《星矢》爆死，東映跟Netflix也知驚了，5月5日路飛生日時（無獨有偶就是《星矢》仆直後），作者尾田榮一郎在Twitter出文，分之跟外國人合拍真人版劇集的難處，他宣布《OP》劇集不會因為趕2023年上架而求求其其，在他滿意之前都絕不會倉促推出！