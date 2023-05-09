《Idol Showdown》hololive免費格Game爆紅 獅白空媽本人提供語音｜由外國獨立研發團隊Besto Games製作、於剛過去的週六（5月6日）在Steam平台推出免費推出hololive二次創作格鬥遊戲《Idol Showdown》最近在網上爆紅，不單下載量及同時在線人數表現亮眼，連在遊戲中登場的vTuber本人都開台直播來玩，更主動向遊戲提供語音。



hololive免費同人格鬥Game Steam免費下載即玩

《Idol Showdown》遊戲依據VTuber團體hololive二次元創作準則開發，收錄多位hololive人氣vTuber作可操作角色，包括時乃空、星街彗星、白上吹雪、百鬼綾目、戌神沁音、獅白牡丹、亞綺·羅森塔爾與已畢業的桐生可可等。

遊戲推出後不久團隊馬上宣布下載次數已突破20萬次；撰文之時遊戲在Steam已有超過2200個評價，其中有95%為好評，綜合為「壓倒性好評」。而據統計網站Steamdb的數據顯示，遊戲在推出以來平均都有數千人同時在線，巔峰期更是超過萬人，差少許就能打進Steam百大熱門遊戲了。

《Idol Showdown》

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按圖放大《Idol Showdown》遊戲畫面：



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本人直播玩欲主動提供語音 官方極速更新

玩家稱讚本作製作用心，畫面精美招式設計有趣，而且語音均節錄自原人物，系統以免費遊戲而言相當精細有可玩味之處遊戲推出之後部份在遊戲中登場的hololive成員也開台玩這款遊戲，其中獅白牡丹便嘗試用「自己」來玩。

https://www.youtube.com/live/LEgrV2vwORQ

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獅白表示很喜歡遊戲中自己的角色能時展現出各種超現實的招式，但她覺得配音略為欠缺感情（畢竟只是由團隊在vTuber的直播或其他演出中節錄、並非專門為此作配音），更直接表示希望哪些招式可以用上什麼對白、願意直接向團隊提供錄音來替換。而「用愛發電」的團隊也從善如流極速回應，在獅白的直播後不到24小時就推出了更新檔，換入獅白所提供的語音並表達對獅白牡丹的感謝。

除了獅白牡丹之外，hololive「空媽」時乃空也在昨日進行了《Idol Showdown》直播，《Idol Showdown》方面亦在隔天極速推出了1.0.6更新，追加了空媽的聲音。

https://store.steampowered.com/app/1742020

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