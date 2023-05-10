星矢新田真劍佑自爆係打卡高手 參加秋葉原Pokemon卡比賽獲二連冠｜日本人氣年輕演員新田真劍佑以運動型男大隻仔造型示人，但原來新田真劍佑在運動以外對遊藝亦有心得，更是Pokemon卡高手，最近他就在日本電視節目中自爆曾暱名參加Pokemon比賽，更順利奪得冠軍。



聖鬥士星矢真人 除咗識第七感仲識打卡

現年26歲的日本年輕人氣演員「新田真劍佑」可說，他在近年主演不少動漫真人化作品，如在2020年的《賭博默示錄：最終遊戲》中飾演「廣瀬湊」、2021年的真人電影《浪客劍心 最終章》中飾演大反派「雪代緣」、在2022年的《鋼之鍊金術師 完結篇》中飾演斯卡等等；在即將播出的Netflix版《ONE PIECE》中則飾演卓洛。而最近成為話題的最新《聖鬥士星矢》真人電影《聖鬥士星矢The Beginning》，主角天馬座星矢亦是由新田真劍佑出演。

《聖鬥士星矢》劇照

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但原來新田真劍佑除了出演動漫真人化作品多之外，私底下也是一個Pokemon fans，更是資深Pokemon卡玩家；最近日本就有新聞報導新田真劍佑在日本的電視節目中談及自己的私生活，表示自己曾化名「リアンのパパ」參加去年在秋葉原舉行的Pokemon卡比賽，並且獲得冠軍。

https://news.livedoor.com/topics/detail/24184542/

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新田真劍佑指自己當時戴著帽子參賽、會場內沒有人認出他，而他則以全勝姿態拿下了該次比賽。他續指自己後來在該比賽的第二屆中再次奪冠，當時還被其他選手搭話「記得上屆也是你嬴呢」，但似乎還是沒有被認出真正身份。

https://twitter.com/Mackenyu1116/status/1574326074611499008

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知名演員後代 父親是風雲「雄霸」演員千葉真一

新田真劍佑的日本已故知名動作演員兼武術指導「千葉真一」的兒子；8、90後香港人大概會對千葉真一有印象，他曾出演幾部經典港產片中亮相，曾在《風雲雄霸天下》中飾演「雄霸」，以及在《古惑仔6》中飾演「草刈一雄」；而雄霸更是獲當年香港電影金像獎最佳男主角獎提名。

當年雄霸真心係型

由於千葉真一當年是東映的藝員訓練班出身、亦一直和東映關係良好，是以東映也十分看重其兒子新田真劍佑不遺餘力地推他。只是最近由新田真劍佑主演的聖鬥士星矢真人版電影慘遭滑鐵盧，投資達81億日圓成本但在日本的票房大爆死上映3日僅收5千萬日圓。雖然問題並非出自新田真劍佑，但不知會否影響東映接下來對新田真劍佑的安排了。有關星矢電影票房仆直可參看下文：

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