幾時有Switch Pro?任天堂社長:呢個日子前唔會有 附任天堂財報總結｜任天堂於5月9日公布了2022會計年度（2022年4月至2023年3月）的業績報告，除了毛利純利及主機銷量均下跌之外，更明言了一個機迷不會太高興的消息，就是Switch Pro或新一代的Switch主機不會早於此日期推出，fans們還要再等等。



任天堂Switch主機銷量按年跌逾兩成 毛利純利雙雙下跌

據日本產經新聞報導，任天堂在5月9日公開了最新的業績報告，表示雖然去年有《Pokemon朱/紫》大賣2000萬隻，但在過去年一年任天堂的毛利、純利、主機銷量和遊戲總銷量均下跌；其中總收入較上一年度減少5.5%至1兆6016億日圓、純利減少9.4%至4327億日圓。

同時Switch主機的年度銷量連續兩年下跌，較上一年度減少22%至1797萬部：其中Nintendo Switch佔614萬部、Switch OLED佔922萬台、Switch Lite佔262萬部。報告表示銷量下跌的主要原因是去年春夏兩季的產能受半導體零件等零組件供應短缺影響，加上年末黃金檔期的銷售增長不如預期。

https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2023/230509_4.pdf

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財報也提到來年Switch銷量的展望，預期是1500萬部，和今年相比是再減少16.5%；任天堂寄望將於5月12日推出的《薩爾達傳說：王國之淚》能再次帶動主機銷量。

不過Switch雖然銷量下跌，但考慮到Switch已推出足足6年，累計銷量亦已超過1億2千萬部，很可能已達到市場飽和的程度；而且一般而言6年早已是主機生命周期完結要換代的時候，Switch仍然可以一年賣到近1800萬部是十分誇張，只能說這就是任天堂的實力。

任天堂社長古川俊太郎

至於任天堂什麼時候才肯推出新的主機換代追上時代，任天堂現任社長古川俊太郎則在財報中表示新硬體的開發正在進行中，但就肯定不會於2024財政年度推出，換言之想買到Switch Pro或下一代Switch主機，最快都要等到2024年3月31日之後了。

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