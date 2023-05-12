GTA 6地圖曝光｜現時打開 Twitch，《GTA 5》仍是熱門的實況遊戲之一，10 年過去雖然好玩依舊，但玩家最希望看到《GRA 6》能盡快面世。近日，一直關注《GTA 6》的 Twitter 專頁@GTAVI_Countdown 分享，疑似《GTA 6》的完整地圖，比較上代「洛聖都」足足大一倍。



根據 Twitter 專頁@GTAVI_Countdown 分享，這個《GTA 6》地圖的概念是基於「Vice City 罪惡城市」，因此「 Vice Point」、「Ocean Beach」、「Washington Beach」等舊玩家非常熟悉的場景將會回歸，在充滿邁阿密風情的龐大島嶼中展開無法無天的故事。另一張圖片，更顯示對比《GTA 5》地圖，差不多大了一倍。

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另外，@GTAVI_Countdown 亦分享 Rockstar Games 的一篇文章，指今年將會是把所有東西匯集的一年，認為 Rockstar Games 很可能正在暗示，《GTA 6》將在 2023 年發布，這對玩家來說亦是天大的好消息。

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其實上年亦試過流出《GTA 6》的內容，曝光新一代將第一次有女主角，從流出影片中的語音可得知一男一女兩位操作角色的名字分別是Jason和Lucia，亦間接証明了一如之前傳聞，今次GTA的主角是取材自美國史上著名的雌雄劫匪「邦妮和克萊德」（Bonnie and Clyde）。同時，將加入搶劫玩法，主角可持槍打劫食肆，畫面顯示「Time Until Cops Dispatched」，看起來和RDR2中打劫時十分相似。

GTA論壇用戶「teapotuberhacker」流出多達90段據稱是GTA6在開發機上運行的影片。

車廂內部都做得一絲不苟

資料來源：Twitter @GTAVI_Countdown