神之塔：NEW WORLD首抽攻略｜快刷首抽方法最強角色推薦 開局40抽｜由網石Netmarble開發的放置型推塔手遊《神之塔：NEW WORLD》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略及開局最強角色推薦。



神之塔：NEW WORLD快刷首抽方法 5~6分鐘即可重刷首抽

《神之塔：NEW WORLD》可以遊客帳號登入，而且遊戲可以刪除遊客帳號，同時到首抽為止的劇情都可以跳過（戰鬥和教學則無法跳過），手速快的話刷一次首抽大概只需5至6分鐘左右甚至更快。在撰文的時點快刷首抽的話有30抽，如果在30抽之後再在遊戲領取圖鑑及教學獎勵的石頭的話一般都可再累積多10抽，但這樣就會延長刷首抽的時間，看你是想不停快刷30抽還是每次都刷到最後才重來。

按圖放大神之塔：NEW WORLD快刷首抽方法 5~6分鐘重刷首抽：



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神之塔：NEW WORLD快刷首抽方法：



1. 選遊客登入，或者直接點擊畫面開始就會自動以遊客登入（之後可綁定帳號）

2. 序章劇情可以點畫面右上跳過

3. 跳過劇情後進入改名環節，遊戲可以免費改名一次，忙著刷首抽可以之後再改；想保留免費改名機會的話就要在這裡先改好

4. 改名完開始教學關，跟指示進行即可；進入戰鬥後馬上點擊右下角2倍速和自動放大技。SSR角色大絕會有cut-in，刷首抽當然是點擊右上跳過

5. 打完1-4之後就會開放首抽，新手會有個必出SSR的10連，有機會抽到SSR+。

6. 新手10抽後，領完登入獎勵後在主畫面點信箱，會有10抽。然後主畫面右上點任務後，右下角選「成就」，會再有10抽

7. 遊戲現時未有限池，只得一個蛋池全抽下去就是了。普池可以選5位SSR角色提高他們的出現機率，刷首抽懶得選時用跟人氣選擇便可

8. 然後就看看有沒有出貨，30抽抽完沒出貨就可重刷；但如果想再拼一下的話，首先打開角色，觀看每個角色的故事可獲100石（會有紅點提示）

9. 觀看各個教學也會有100石（有紅點提示），通常30抽獲得的角色+教學石會再夠10抽，這樣都沒出貨就只能重來了

10. 重刷時在主畫面點左上人物頭像，再點右下的其他，即可選刪除帳號重刷首抽



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開局最強角色推薦

網石遊戲以吸金手法層出不窮著名，今次《神之塔：NEW WORLD》亦不例外，坑錢之處體現在蛋池之中；點擊觀看遊戲抽蛋概率時，會見到寫著SSR機率為4.7%，看起來很不錯，但是遊戲中有6隻角色為「SSR+」，這6隻角色的性能遠比其他SSR強，可以理解為這6隻才是「真正的SSR」。然而SSR+級角色的出現機率是極端地低，每隻僅0.033%，6隻加來也不夠0.2%，比原神0.6%還要低。而遊戲雖然有200抽保底一隻SSR+，但抽出的角色為隨機決定，沒法自選SSR+。但由於SSR+真的強太多，因此建議如果要玩的話盡量刷到有SSR+才開局。

按圖放大神之塔：NEW WORLD開局最強角色推薦：



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神之塔：NEW WORLD開局最強角色：



伊凡

昆‧瑪斯切尼

加拉加

伊凡科爾

昆‧瑪斯切尼[資料人]

吉黑德[資料人]



按圖放大普通SSR角色推薦：



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遊戲組隊需要盡量滿足「同一屬性」和「坦/支援/輸出兼備」，因此SSR角色的選擇除了自身強度，也要看重自己抽到什麼SSR+再選能和其組隊的。另外開局會送的男女主角也都頗強力，可以投資。