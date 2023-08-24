購物達人注意！日本拍賣代購全攻略6%折扣無上限　買盡心水商品

最近日元大跌，又怎少得用最抵的價錢入手心儀的日本商品？今次就為大家介紹香港最大日本拍賣代購平台Funbid的全攻略，Funbid更與日本最大的二手商品交易平台Mercari合作，於8月24日開幕「Mercari x Funbid 合作館別」，提供即時折扣優惠，輕鬆購買所愛日本商品，無需親飛去日本，省下的機票錢可以買到更多！



「Mercari x Funbid 合作館別」開幕 多重優惠不能錯過

作為香港最大日本拍賣代購平台及日本Mercari官方指定合作平台，Funbid為用戶提供更全面的代購體驗，支援廣東話、日語及線上電話客服，輕鬆解決購物疑難。

Funbid Mercari代購頁面︰

於Mercari搜尋頁面︰

熱門商品由二手復古模型、絕版公仔、寫真、日系服飾到各品牌手袋，款式非常齊全，買家更可透過拍賣（bidding）形式，有機會以極低價格購得心儀的商品。

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Funbid最近宣佈與日本人氣最大二手商品交易平台Mercari合作，推出「Mercari x Funbid 合作館別」，由8月24日至9月30日期間，享有多重優惠，包括︰於新開幕期間，不限消費金額，結帳即享減6%折扣優惠，而且無金額上限，多買多減；免服務費之餘，選擇自取更免收香港本地運費！立即輸入推薦碼「Funbidfriend」，邀請好友註冊，消費滿$300回贈$100購物金或7-11禮券，即睇http://funbid.hk?id=80311了解更多。

四大購買保證 商品未到貨都可全額理賠

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購買保證1：商品未到貨全額理賠

只要使用funbid之投標系統得標日本Yahoo的商品，若沒有收到得標商品或海外付款超過14天賣家未連繫，funbid將負責全額理賠該商品的得標價。

購買保證2：賣家商品寄錯全額處理

海外購物偶有賣家寄錯商品風險，為了避免退換貨產生運費及其他額外費用，funbid會協助用家與賣家退換貨，並全額負擔錯誤商品產生國際運費與宅配費用（含商品香港寄送日本EMS國際運費）。

購買保證3：商品運送損壞全額理賠

透過funbid購得之商品（含酒類），在國際運輸的過程中損壞，依照國際運送至「自提點」判斷為主，能修復者由funbid負責修復且修復費用由funbid負責支付。若不能修復的funbid無條件全額理賠得標金額，理賠後商品應屬funbid所有。

購買保證4：毋隱藏收費，資訊公開透明

funbid所有資訊與費用皆公開透明化，在下標或購買之前，能夠盡可能預先了解所有可能會發生的費用明細。

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(資料及相片由客戶提供)