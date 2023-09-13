iPhone 15 Pro首加光追技術成打機神器｜手機遊戲、手機打機已成大趨勢，今次Apple發布會安排了米哈遊《崩鐵》、《原神》開發人員參加，特別強調了iPhone 15 Pro / Pro Max的遊戲性能，更表明其所用的A17 Pro 處理器可提供硬件加速光線追蹤，令遊戲畫面更流暢、燈光效果更逼真，未來更可玩iOS版《Resident Evil 4》移植版。



手機玩光線追蹤 iPhone 15 Pro / Pro Max成打機神器

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max 為iPhone系列史上首次入硬件加速光線追蹤技術；主要得益於新晶片A17 Pro以新設計提供專業級6核心GPU及16核心神經網絡引擎，效能較前一代提升20%。在Apple發布中會也演示了光線追蹤技術對遊戲畫面的實際效果；下面左圖為沒有光追的畫面，右圖則加施加光追技術後的同一畫面，可見增加光追後不單整體畫面更明亮清析，光線的反射的亦更為逼真，更接近現實中的燈光效果。

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新的硬件加速光追技術較以往軟件效果快4倍，蘋果亦表示iPhone 15 Pro將加入「MetalFX Upscaling」渲染功能，結合GPU和神經網絡引擎共同運算，在顯示高解像度圖像時大為減少耗電。據指蘋果原本打算在iPhone 14 Pro就加入硬件加速光線追蹤技術，惟因為太耗電而作罷；如今有了省電的技術之下就在15 Pro中正式實裝。

在Apple發布會的示範畫面中，同一場景下使用軟件光追只有8 FPS，而硬件加速光追則可達到30 FPS。

硬件加速光線追蹤可提供更高FPS同時減少耗電。（Apple）

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受益於A17 Pro的強大性能，不單能讓以往只能在console家用主機上運行的遊戲得以在iPhone上運行，既有手機遊戲也能表現出更好的畫面；在即使不使用光線追蹤的遊戲也能在其他地方提升畫面表現及流暢度。在Apple發布中就展示了手遊《崩壞：星穹鐵道》的畫，表示得益於A17 Pro之下能夠製作出更逼真、更高水準的液體及水流效果；同時也演示了《原神》的遊戲畫面，指A17 Pro讓遊戲能提供更快的反應時間及更豐富的環境細節。

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生化4重製等多款主機大作即將移植至iOS

有了光追及各種畫質提升技術，也需要有遊戲可玩才行；在今年apple發布會中蘋果就預告了將有多款主機遊戲即將移植至iOS，包括CAPCOM的《Biohazard Village》生化危機村莊》和《Resident Evil 4》生化危機4重製版，小島秀夫的《Death Stranding》死亡擱淺，以及Ubisoft的《全境封鎖：曙光》The Division Resurgence和《Assassin's Creed: Mirage》刺客教條：幻象等等。難怪有網民認為，將進一步收窄家用遊戲機生存空間。

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至於以上遊戲的上市日期，據指Biohazard Village和Resident Evil 4預定會在今年稍後時間登陸iPhone 15 Pro；刺客教條：幻象和全境封鎖的iOS版則將於2024年初推出。不過可以想像既然是靠A17 Pro的強大性能來推動，那麼要暢玩這些遊戲應該就最少需要iPhone 15 Pro才行了。