iPhone 15 Pro Max發熱問題嚴重？港台兩地網民投訴：手機變暖蛋｜iPhone 15 Pro / Pro Max開始發貨，網上也開始出現用家開機實際使用後的感想。而今次iPhone十分強調其打機性能、更稱其新晶片A17 Pro用來玩遊戲是「體驗完勝」、「稱霸遊戲界」；不過據目前部份新iPhone用家網上反映iPhone 15 Pro Max用來打機有相當嚴重的發熱問題。



連登仔轟iPhone 15 Pro熱到可以煎蛋、買機送暖蛋

有網民最近在lihkg連登討論區上發表帖文「蘋果班工程師係咪弱智 部機散熱差到咁 攞出黎賣？」，內文指自己用蘋果的新手機打半個機鐘之後，機身發熱的程度去到「可以煎蛋」；並指摘蘋果不單每一年的新機都無法做到好好散熱，更是越做越差。現在iPhone 15 Pro / Pro Max換了鈦金屬邊框之後散熱就更差了，直指其可以作暖蛋使用。不過樓主就未有明言自己所用的到底是iPhone 15 Pro還是Pro Max。

https://lihkg.com/thread/3509790

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下面也有網民跟著留言指自己用15 Pro無使用手機殼的情況下打機的確非常熱，以至於他不敢一邊充電一邊打機，並指自己會用慳電模式來打機以「保平安」。不過也有網民留言指「部機熱咪即係代表散熱好」，因為熱量散發了出來、沒有殘留在晶片內，用家才會覺得手機發熱，所以這並非是散熱而是功耗問題。

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亦有網民提出A17 Pro是第一年轉用3nm新技術製作，有可能尚未能將新制程的晶片純熟運用而「唔敢換機住」；到明年出iPhone 16時就會考慮換機。

蘋果的宣傳稱A17 Pro晶片「稱霸遊戲界」

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台灣都有人反映機身發熱問題 指玩5分鐘iPhone變火龍果

不單是香港，台灣亦有網民在著名電子佈告欄「PTT」（批踢踢實業坊）上發帖指出iPhone 15 Pro Max的機身發熱問題；指已自用iPhone 15 Pro Max以120FPS模式遊玩王者榮耀，不到5分鐘遊戲就自動調回60FPS，而且機身發熱的程度和12 Pro Max一樣。發文者表示不清楚是3nm新晶片（A17 Pro）的問題還是iOS版本問題，不過也提到手機整體而言還是比當年的12 Pro Max好得多。

https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1695527234.A.34F.html

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其實回顧過去，每當新iPhone推出或是iOS升級時都有很高機會出現手機發熱、發燙等回報；手機發熱不一定是散熱設計有問題，也可以是OS或所使用的軟件/遊戲未更新優化，又或是手機系統/軟件在背景進行更新而導致。準機主如果對iPhone 15 Pro / Pro Max的散熱能力有懷疑的話，可以多等一段時間待iOS和各家遊戲都相應更新後再看看情況如何。