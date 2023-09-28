香港神人DIY喪屍Game｜致敬《生化壽屍》還原港產喪屍、商場地圖

《Left 4 Dead 2》、《World War Z》、《Biohazard》等喪屍遊戲相信大家都玩過，但有沒有想過去整一隻喪屍遊戲呢？香港就有一個神人 - YouTube@KLK西文，以香港經典電影《生化壽屍》為題材，逐步在 YouTube 分享製作遊戲的過程。



經典Cult片《生化壽屍》

「KLK西文」在 YouTube 影片中提到，在構思整什麼遊戲時，因看到電視台重播《生化壽屍》，而想到不如用香港電影為藍本，去製作喪屍遊戲。《生化壽屍》由葉偉信執導，陳小春、李璨琛、黎耀祥、湯盈盈主演，全劇都在北角新時代廣場拍攝。

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雖然拍攝成本有限，但靠無敵（陳小春 飾）、喪B（李璨琛 飾）、爛牙駒（黎耀祥 飾）的生鬼演出，演活了整套電影，特別是爛牙駒經典對白：「冇嘢做就打蠟啦！」，令《生化壽屍》拍出港產味十足的另類喪屍片。

由頭開始 一人開發

「KLK西文」在 YouTube 上分享由頭開始製作遊戲的經過，利用 Unreal Engine 逐步製作手槍、喪屍、主角。「KLK西文」甚至不使用網上素材，從新繪畫更接近《生化壽屍》美術風格的「本地喪屍」，以及 90 年代「MK」味濃的主角。

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至於地圖方面，當然電影中幾乎唯一的場景北角新時代廣場放入遊戲。「KLK西文」参考其他 YouTuber、電影中出現的場景和平面圖，盡量按比例去還原商場內的劏鋪間隔和位置。同時，把電影中經常會拍攝到的霓虹燈天花還原到遊戲內。

整個開發過程都用生動、簡潔的方式，在影片中分享給觀眾，就算對遊戲開發沒有概念的觀察，也能從中了解到原來過程是這樣，要令喪屍有生命、動起來、甚至死亡後不會亂動，也不是這麼簡單。

目前， 遊戲仍在開發初期，「KLK西文」更會在 YouTube 直播，一起進行角色製作和遊戲開發過程。想支持香港本土的遊戲製作人，或期待可以玩到《生化壽屍》 為藍本的喪屍遊戲，可以留意一下「KLK西文」的 YouTube 頻道。

資料來源：YouTube@KLK西文