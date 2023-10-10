直擊屯門市廣場Tamashii Nations展｜平時搞動漫展覽POP-UP Stroe，多數都不會選屯天元地區！好在BANDAI沒有忘記大家，10月10日至19日屯門市廣場一樓中央廣場，將開設 TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT 期間限定店！

現場有《Spy x Family》安妮亞、《幪面超人ZeroOne》、《超人帝卡》3個1：1立像打卡位，還有 Figuart mini 閃閃眼安妮亞、美版七星俠《The Mystery of Ultraseven》、彩色透明版《Ultraman Zero》（奧特曼賽羅）shf 賣！大型Pop Up Store還有Tamashii 東京店限定品，炒到飛起的SHF小悟空都有貨！



安妮亞與超人！3大1：1打卡點

場內有《Spy x Family 間諜家家酒》佛傑家的可愛女兒安妮亞，另外還有《幪面超人ZeroOne》及《超人帝卡》3個1：1立像打卡位，聽講都是全新製作，連日本那邊都未擺設過，一定要影多幾張相。

場內有《Spy x Family 間諜家家酒》兒安妮亞，《幪面超人ZeroOne》及《超人帝卡》3個1：1立像打卡位。

3隻會場限定版+限量發售Tamashii Nation Store 限定品

場內將發售3隻限定版：10月10日開幕當日將發售Figuart mini -安妮亞wakuwaku Ver.-、彩色透明版S.H.Figuarts超人ZERO -Clear color ver.，而10月14日將加推S.H.Figuarts Ultraseven (THE MYSTERY OF ULTRASEVEN)。

限定品要在收銀處排隊買，記者拍照當人每款每人限買2隻（未來可能有變、大會擁有最終決定權）

10月10日現場pop up store 貨源報告

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還有12款本來只在朗豪坊Tamashii Nation Store 發售的限定品，包括星矢聖衣神話EX、SHF小悟空、SHF Ultraman Trigger Truth等長賣長缺的熱門貨。

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展示香港首度曝光玩具

場內還有多款BANDAI figure完成品，兩位超人的立像後排有大量Kamen Rider、Ultraman SHF新品展示。可能之前BANDAI被網民笑批甫士不好看？今次展覽感覺他們特別賣力，不單公仔的姿勢分十足，還有非常漂亮的場景、背景。

大量Kamen Rider、Ultraman SHF新品展示（鍾世傑 攝）

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屯門市廣場TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT 期間限定展場內實況（鍾世傑 攝）

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另外《鬼滅》、《海賊王》、《火影忍者》等等都有未發售新品在香港初次展出，連正在YouTube熱播的《超人布雷撒》、Netflix搞笑動畫《肌肉魔法使-MASHLE-》、JUMP+作品《地獄樂》都有相當巨型的展區。此外還有年尾發售的巨型《鐵甲萬能俠》DX超合金 50th Anniversary Ver.，必影！

屯門市廣場TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT 展品（鍾世傑 攝）

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巨型《鐵甲萬能俠》DX超合金 50th Anniversary Ver.，必影！

還有12款本來只在朗豪坊Tamashii Nation Store 發售的限定品，包括星矢聖衣神話EX、SHF小悟空、SHF Ultraman Trigger Truth等長賣長缺的熱門貨。

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「TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in tmtplaza」期間限定店

日期：2023年10月10日至19日

時間：10月10日 12:00-21:00 / 10月11 - 19日 11:00-21:00

地點：屯門市廣場一樓中央廣場



Figure攝影比賽、禮物有高達Robot魂！

同場有Touch & Try Corner ， 提供 ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E. Figure、場景及道具供大家盡情拍照，更可以將相片拿去參加 ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E. 15 周年紀念攝影比賽。

Figure攝影比賽、禮物有高達Robot魂！

適逢 ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E. 15 周年紀念，ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E.攝影比賽現正火熱舉辦中! 「TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in tmtplaza」期間限定店會場內的 Touch & Try Corner 亦 會提供 ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E. Figure、場景及道具供大家使用，盡情拍照，發掘 ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E.更多的玩法及趣味。

【參加日期】2023 年 9 月 29 日至 10 月 29 日 【獎項】• 大獎 1 名 (Robot 魂 15 周年 ver. A.N.I.M.E.商品一套，共 3 款)／• 優秀獎 3 名 (Robot 魂 15 周年 ver. A.N.I.M.E.商品其中 1 款，款式不設選擇)