咒術迴戰 死神千年血戰｜Netflix／Disney+ 動畫推薦15部補番必睇｜最近開播的10月新番有《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY》第二季、《哥布林殺手》第二季等不少強勢大作；不過新番只得幾集，想一氣呵成連睇十幾集，就推薦翻睇出色舊作了！以下就推薦2023年15部Netflix、Disney+動畫補番推薦，正版串流睇高質動畫。



Netflix、Disney+ 2023 推薦補番動畫

沒訂閱Disney+服務的人可能會以為Disney+主要就是用來看迪士尼及Marvel的電影；其實Disney+也有許多日本動畫可以看，不論新番舊番都有不少選擇，以至於不少動畫如《夏日時光》、《天國大魔境》均由Disney+獨家代理。而Netflix就一向都是日本動畫大戶，除了會代理新舊日本動畫之外更會積極出資製作自家動畫作品，例如去年Netflix和Trigger製作的《電馭叛客：邊緣行者》Cyberpunk: Edgerunners就廣受好評。

露西，我的露西...

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按圖放大Netflix、Disney+ 2023年補番動畫15部必睇推薦：



+ 10

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Netflix、Disney+ 2023年補番動畫15部必睇推薦（簡介請見圖輯）：



《咒術迴戰》Netflix

《來自深淵》Netflix

《Bleach 千年血戰篇》Netflix

《電馭叛客：邊緣行者》Cyberpunk: Edgerunners Netflix

《惡魔人Crybaby》Netflix

《頂級欺詐師》（GREAT PRETENDER）Netflix

《星際牛仔》 Netflix

《盾之勇者成名錄》 Netflix

《排球少年！！》 Netflix



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《打工吧!魔王大人》Disney+

《四疊半時光機藍調》Disney+

《夏日時光》Disney+

《朋友遊戲》Disney+

《天國大魔境》Disney+

《火之鳥：伊甸17》Disney+

