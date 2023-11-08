《稻中乒團》30周年、港廠壹工房推6款紀念搪膠｜附製作人專訪｜《去吧！稻中乒團》這部由鬼才古谷實創作的搞笑漫畫邪典，原來已到了30周年，香港品牌Kaiju One（壹工房）與日本墓場之畫廊合作搞展覽，推出一系列紀念品及6款角色搪膠！



90年代搞笑日漫邪典｜廣東話翻譯抵死啜核

相比起現在多媒體作品都要政治正確小心翼翼，當年《稻中乒團》畫功樣衰，卻以邪惡得要落地獄的惡搞gag，平傭殘格的小人物引得大家一笑，更重要是當年玉皇朝港版翻譯抵死啜核：鳥巢驚魂、樣衰同學蘇泳康、去死去死團，爆冷在港大熱賣。香港art toys 搪膠品牌Kaiju One（壹工房）負責人 Samuel Yip 也是《稻中乒團》忠粉：「喜歡稻中是因為佢曾經陪伴我經歷青春同成長、帶畀我無限嘅歡樂！ 更可以話係最後一本令我笑得出嘅漫畫！我唔係要小確幸溫馨會心微笑、而係笑到gap gap聲、星爺電影嗰隻笑！」Samuel 嘆息近十幾二十年連港產片都已不好笑了，他希望這套搪膠吸引到大家去翻看《稻中乒團》，將這份喜悅share出去。

KAIJU ONE × 行け！稲中卓球部ソフビ 死死團熊貓車 售價：19,800円 (連税)／15cm高

Kaiju One 製作6款figure分別是主角前野、「假鐵拳浪子」井澤、「內褲高人」田中，岸本婆婆以及蘇泳康（原名：田原年彦），以及前野+井澤死死團熊貓車，高度由15cm至18cm左右，頭雕的表情生動，預計於 2023 年 11 月 9 日在墓場畫廊 ONLINE STORE 發售（連結）、2023 年 11 月 10 日在 Kaiju One 官網發售（連結）

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點解會有今次合作？有沒有發生難題和搞笑事？

先補充今次合作的契機吧，Samuel表示近兩三年香港市面萎縮到開唔到飯，他決定開拓外國市場：「我選擇打開門、行出去、行遠啲 .. 尋找一些仍有發展空間的外地市場」最終Samuel成功與日本中野墓場之畫廊達成合作：「香港人嘅國際觀同視野、同日本單位合作相信能產生新嘅化學作用！」 數月前他在日本剛好遇到「墓場」負責人、在brainstorm大家可合作的企劃時：「佢他突然問我最想做乜嘢玩具，我就答咗《稻中乒團》、佢一聽到就話我知，佢哋都打算為稻中30周年攪活動、正一是姣婆遇上脂粉客、一拍即合！」

壹工房與日本中野墓場之畫廊達成合作，將在11月9日起在日本開設Pop Up Store

最難之處是整個project決定得突然，幾個月時間超光速趕到嘔趕起，特別難的地方是作者古谷實的畫功每期不斷進化，各角色的樣子也一直有些微妙變化，要選擇跟一集去起模是需要作出取捨！Samuel提到一件趣事：「 古谷實老師監修時，佢話前野塊面要修改得瘦少少、太肥可能會似某一個唔可以得罪嘅大人物。」Samuel笑說不知老師搞笑定認真，但他是有照意思去改。

點解會揀呢6個款，唔出埋其他「乒團」成員？

我公司Kaiju One 上下同事，心態上、每每會盡有限能力及資源去挑戰製作質素無上限嘅玩具、最好係製作出嚟成品靚到連自己都有衝動想去買！所以揀合作作品除了計算市場，更重要是選自己由心喜愛的作品／角色：「最緊要係自己開心同鐘意、盲婚啞嫁通常冇好收場！ 如果自己鐘意又有人氣就梗係最好！」好似《稻中》常理應該出主角六子，但自己認為竹田、木之下、田邊呢三個角色性格模糊（不夠衰、不夠賤），所以改用因為譯名啜核，在香港人氣爆燈嘅「蘇泳康」還有死死團熊貓車。

稻中乒團｜8大搞笑位

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Samuel解釋：「我自己就最喜歡仮面前野岸本婆婆，因為我非常喜歡笠頭Rider玩具(日本懷舊搪膠，在人樣頭雕上再加軟膠製的超人頭盔)， 阿婆喺漫畫入面曾戴面具扮前野比賽，於是我就將笠頭玩法加進岸本婆婆變身公仔上！」前野、田中搪膠一臉認真中暗藏邪惡微表情，記者自己最buy；如果各位不打算買主套膠，又想不到買那款，不如就揀Samuel特別花過心思的岸本婆婆變身公仔吧！可以玩除面具、又夠惡趣味。

岸本婆婆變身的concept是從70年代「笠頭公仔」得來。

還會出其他角色嗎？

提到稻中，不少配角都比主角更搶眼，不知會否追加其他配角？Samuel表示先看首一彈反應，最喜歡前野同田中，會想製作佢哋第二個形態 ，不過佢似乎對有臭孤的田邊同學不感興趣（笑）：「我只想做衰格、賤格角色，田邊性佢唔夠賤唔揀，肯德基本性善良都冇揀。我會考慮單眼段平，前野極品醜女朋友阿菊、前野扮木偶公仔「勤仔」，空手道老千男、熊貓車又肥又臭嘅真正主人！

Kaiju One 如果再搞上一彈，會考慮前野女朋友阿菊

關於Kaiju One 壹工房

Samuel最後想為少玩搪膠的朋友，簡單自介公司「Kaiju One aka 壹工房」：「我哋係一家香港玩具製作團隊，於2017年創立，希望將東西文化結合創造出可玩性高而又擺設得靚嘅裝置玩具！相對於可動Action Figure及合金玩具、制作搪膠公仔成本會比較低及容易入門、因為要睇餸食飯嘅原因、我們一直也只專注於搪膠製作！」接下來Kaiju One會推出「 Jumbo 50cm《新世紀EVA》初號機覺醒版本搪膠，另外還將推出已故寺沢武一先生的《Cobra》，東寶《Godzilla 哥斯拉》，屬香港比較少見的玩具題材，一定要留意。