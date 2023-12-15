萬眾期待的「咒術迴戰展」即將在香港掀起一波動漫風暴。這場由日本官方主辦的特展，已在日本和台灣造成萬人空巷的熱潮。現香港站將於12月15日盛大開展，為全城咒術愛好者帶來一場前所未有的視覺盛宴。



展覽將以動畫第一季的四大篇章「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」、「京都姉妹校交流会」及「起首雷同」為主軸，展示逾百件日本獨家引進的手稿珍品。這些手稿不僅描繪了角色的動作線稿，還呈現了眾多主要角色的人物設定，細緻的紙面細節令眾多咒術忠粉感慨萬分，向創作者致以深深的敬意。

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展區中最引人矚目的莫過於等身模型區，觀眾可與虎杖悠仁、五條悟及兩面宿儺等三大人氣角色的1：1全身模型合照打卡，近距離感受動漫世界的奇幻魅力。場館內還特別設置多個巨型投影設備，完美呈現超過10場以上的咒術與格鬥畫面，讓觀眾沉浸於咒術的奇妙世界。

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展覽更提供多項擬真動漫還原場景，如「虎杖執行死刑房間」、擁有咒骸娃娃的「咒力修行室」以及「咒術甲子園」等，讓觀眾彷彿穿越到動畫中，激發無限打卡樂趣。此外，各種限定商品周邊也將在展會現場販售，包括主題徽章、經典場景明信片、角色ICON木質立牌以及深受喜愛的咒骸娃娃等，讓你能全情沉浸於「咒術」的精彩世界。

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每日首30位排隊進場的購票入場人士更可指定獲贈五條悟教員證乙張，而其餘每位入場的粉絲則會隨機獲得特典角色學生證乙張（六位學生其中一張，不包括五條悟教員證）。這是一場絕對不能錯過的咒術迴戰盛事，香港咒術迷們，千萬別錯過這次機會，一同探索「咒術」的奇幻世界！

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《咒術迴戰展｜香港站》詳情

時間：2023年12月15日－2024年1月31日

地點：尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE 國際廣場

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