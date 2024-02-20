鐵拳Tekken 8評測｜格鬥傳奇游戲《鐵拳》系列發佈早前終於正式推出一代《鐵拳8》。新作無論在劇情與遊戲機制上均有重大革新，玩家呈現一次視覺與操作上的全新震撼體驗。



《鐵拳8》今集故事背景設定在前作的半年之後。三島一八為了證明人類軟弱，決定舉辦一次名為「鐵拳杯」的格鬥大賽，勝者國家可以保有自由，敗者則必將毀滅。為了制止父親的行為，主角風間仁也報名參加了這場賽事。在殘酷的賽程中，風間仁不僅要戰勝來自世界各地的強敵，更要面對內心的惡魔與過去的罪孽。最終，他必須與三島一八進行生死決戰，才能結束這場影響世界的鬥爭。當中，失蹤以久的「風間準」終於在這一集中再度回歸登場！

記者想當年花了不少時間用的風間準，終於回歸。

故事模式時，劇情採用典型的熱血格鬥設定，桿段之間穿插QTE操作，還包含模仿無雙大開的橋段，特效與畫面也向多款經典動漫致敬。雖然後期難度較高，但結局非常精彩，更呈現主角成長與覺醒的過程。除主線劇情外，玩家還可以在Character Episodes中解鎖各個角色的專屬小動畫，從多角度深入了解這個充滿鬥志與熱血的世界。

加入了類似無雙打法的動作模式，頗有新意。

故事模式中加入不少QTE操作，令玩家投入度更高。

輕鬆上手瞬間組合華麗連段

戰鬥系統上《鐵拳8》則做出了革新的設計。全新的「特殊風格」大幅降低了操作的門檻，玩家只要連續點擊攻擊鍵，就可以打出華麗的連續技攻擊，輕鬆擊敗各種難度的對手。與此同時，特殊風格可以在任何時候按L2開關，可在必要時使用，也可以回歸傳統操作進行練習。

可以隨時按下L1鍵轉換簡易連技模式

Heat系統改變傳統格鬥防守優勢

而全新Heat系統更是顛覆了傳統鐵拳系列中的防守優勢。當Heat計量充滿時，玩家可以短暫進入Heat狀態，獲得攻擊強化並使出特殊大招。更重要的是，Heat狀態下即便對手防禦也會受到傷害，因此大幅提高了進攻的意識。再配合使出超級必殺技，整場對戰變得更加緊張刺激，防守不再是唯一取勝法門。

使出大招一發逆轉

模式豐富好玩

在單人模式方面，全新的Arcade Quest模式結合了新手教學和解鎖自定義內容的功能。玩家可以在有趣的故事關卡中學習操作，同時通過戰鬥獲得虛擬服裝與道具。

另外全新的Super Ghost Battle模式運用AI技術，讓玩家與「自己」進行對戰，找出個人習慣的優劣勢。分享數據後，玩家更可以下載世界各地高手的AI進行練習，大大提升了鍛鍊效率。

總結而言，今集《鐵拳8》不僅在畫面與效果上達到驚人的標準，更在玩法上做出革新，降低了操作難度，提高了進攻性，不單入門門檻降低後，讓任何玩家都可以輕鬆體驗到火熱與緊張的鐵拳格鬥樂趣。劇情方面延續了系列一貫的熱血格鬥精神，遊戲系統方面又有突破性的改進，相信《鐵拳8》無論新或舊玩家都得到滿足。

