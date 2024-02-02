Switch／PS5新game推介2024｜踏入2024年，無論Switch、PS4及PS5都會有8款好玩獨立遊戲的中文版推出。這批遊戲風格多元，涵蓋射擊、恐怖、冒險等類型，勢必能滿足不同玩家的喜好。



Time Rift - 橫向捲軸射擊節奏感十足

《Time Rift》是一款高速節奏的橫向捲軸射擊遊戲。玩家將扮演一名黑客，需要在虛擬的Cyberpunk世界中閃避障礙物，同時利用炸彈及時間控制的超能力擊敗強大的防火牆系統。整個過關過程極為刺激緊張，超級考驗玩家的操作反應和節奏感。如果你喜歡節奏感十足的射擊遊戲，這款絕對不容錯過！（2024年2月推出）

Time Rift

Mothered - 恐怖的家不似家

《Mothered》是一款第一人稱視角的恐怖解謎冒險遊戲。玩家將扮演剛接受手術的女孩莉安娜，回到一間看似熟悉但極為怪異的新家中。在與一個自稱是媽媽的詭異人體模型互動後，各種關於自己身世的秘密都開始被揭開......整個過程扣人心弦且骨悚毛裂。如果你是恐怖遊戲的硬核愛好者，這一定能帶給你全新的驚悚體驗！（2024年2月推出）

Mothered

Aquamarine - 手繪的太空求生之旅

《Aquamarine》使用獨特的手繪畫風，講述一個外星海洋中的求生故事。靈感來自經典老科幻電影，遊戲融合了冒險、求生和解謎等元素。玩家將扮演一名太空探險家，在不知名的水世界尋找回家的路。如果你喜歡獨特美術風和探險求生類遊戲，這一定能給你帶來全新鮮的體驗。（2024年內推出）

Aquamarine

Spectrolite - 高速跑酷考驗技巧

《Spectrolite》是一款第一人稱視角的挑戰模式跑酷遊戲。玩家將在一個支離破碎的未來世界，運用自己的跑酷技巧和速度，完成極限的時間挑戰。這款遊戲將考驗玩家的觀察力和操作技巧，如果你想找一款能夠激發肾上腺素，與全球玩家一較高下的跑酷遊戲，這絕對是最佳人選。（2024年內推出）

Spectrolite

Dwarf’s adventure - 創建與探索地牢

《Dwarf’s adventure》是一款傳統的地下城探險與創建遊戲。玩家可以探索現有的地牢關卡，也可以自己設計關卡供其他玩家挑戰。作為一名優秀的矮人探險家，玩家需要靈活運用資源，與怪獸作戰，最終找到通往出口的道路。如果你喜歡傳統回合制RPG與創建地牢元素，這款遊戲定能帶給你全新樂趣。（2024年內推出）

Dwarf’s adventure

FUR Squadron - 還原老派街機射擊

《FUR Squadron》是一款模擬經典街機的華麗太空射擊遊戲。玩家將飾演三名飛行員，在進行例行虛擬訓練時突然遭遇神秘威脅。這款遊戲完美重現了90年代射擊遊戲的核心玩法，同時融入現代化的畫面與操作，既怀舊也新潮。如果你想重溫光輝歲月的街機射擊樂趣，這一定能喚醒你的記憶。（2024年內推出）

FUR Squadron

一路向北三部曲 - 經典的點擊冒險

《一路向北三部曲（The Journey Down Trilogy）》是一款傳統的2D點擊冒險遊戲。玩家將控制Bwana、Kito與Lina三人，在非洲與加勒比海風格的世界尋找通往神秘地下世界的路，並追尋養父的下落。這款遊戲擁有經典的點擊遊戲玩法和精彩的劇情故事，如果你想找一款像古早點擊冒險的純粹樂趣，這絕對是最佳之選。（2024年內推出）

一路向北三部曲

Dance of Death: Du Lac & Fey - 維多利亞開膛手傳奇

《Dance of Death: Du Lac & Fey設置在19世紀倫敦，講述一個壯闊的開膛手傑克傳奇故事。玩家將扮演傳說中的蘭斯洛特、女巫摩根，以及白教堂的瑪麗，一起追捕這位臭名昭著的連環殺人犯。如果你喜歡探索神秘都市的冒險並解開驚悚之謎，這款遊戲將會給你一次難忘的維多利亞體驗。（2024年內推出）