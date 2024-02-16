Switch 瑪利歐vs.咚奇剛（Mario vs. Donkey Kong）今日上市，本作是 2004 年 Gameboy Advance 遊戲的重製版，玩法中融入了2D橫向動作過版、智力解迷兩過元素，敵人方面則不再是龍王庫巴，而是「打水管」年代的老對手Donkey Kong（咚奇剛）！remake版包含原版及2個新增世界，總共有130多個版面，非常抵玩。



解謎元素極重的2D Mario

記者無論是2D還是3D Mario都愛玩，因為它既考動作game操控力，又需要動腦筋解謎才能過版。而如果你更喜歡解謎多於動作，那 Mario vs. Donkey Kong 就很適合你。一般《Super Mario》都是由左至右橫向前進，到達終點或打敗波士就可過版，《Mario vs. Donkey Kong》則較著重版圖中的解謎元素，整個stage不像一般Mario般又大又長，卻有很多需要動腦筋破解的小謎題，比如怎樣破解紅／藍兩色水管陣，才可以到達出口？你要解開重重難關，將金鎖匙運到大門，過可以過版。

解謎元素極重的瑪利歐 vs 咚奇剛

+ 4

收集迷你Mario幫手過版

Mario vs. Donkey Kong 的特點卻是一開場時被 Donkey Kong偷走了的迷你上鏈公仔瑪利歐「mini Mario」。迷你瑪利歐是一款由「瑪利歐．玩具．公司」發售的高人氣的可動玩具，當你解開版圖的過程中你會重新收藏迷你瑪利歐，它們有一定的行動特性，數量愈多愈方便幫你過版，記者覺得有點像Pikmin中的三色小精靈呢！

左邊是Switch版的3D多邊型迷你Mario，右邊是GBA原版。

跟住你行

除非前路有阻，迷你瑪利歐會一直緊跟在瑪利歐後面一起前進。

迷你瑪利歐會一直緊跟在瑪利歐後面一起前進

一望跳起Yeah

迷你瑪利歐可以跳過一個方塊的高度，逐次跳躍前進。

迷你瑪利歐可以跳過一個方塊的高度

成為踏板

迷你瑪利歐可以組成一個小地台，讓瑪利歐當踏台，跳上更高、更遠的位置。你亦可安排它們走向一些「死位」幫你踏住機關，但要留意迷你瑪利歐被敵人攻擊又或是中了子彈或熔岩一樣會受傷解散。

迷你瑪利歐可以組成一個小地台

有辣有唔辣｜新手都可挑戰

遊戲分為根足GBA版的「經典模式」，以及不設時限、輸了之後可在check point重開，不切由頭再玩的「悠閒模式」。不擅長動作過版，又或是想慢慢思考過版方法的你，可以試試挑戰「悠閒模式」。

本試玩文之遊戲，由任天堂（香港）贊助提供

Switch 《瑪利歐 vs 咚奇剛》實體版／DL版

2024年2月16日發售／售價$359港元